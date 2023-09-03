Стало известно о состоянии 11 пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Авария случилась 2 сентября. Внутри салона находились 26 пассажиров. После ДТП на место приезжали две бригады скорой помощи, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Пострадали 11 человек, четверых отвезли в больницу №23, а семерых — в ГБ №36 «Травматологическая».
Известно, что за рулем автобуса №082 находился 45-летний водитель, его стаж вождения — 23 года. Он не справился с управлением около остановочного павильона на перекрестке улиц Сулимова и Омская.