В Екатеринбурге подорожало жилье на вторичном рынке

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
При этом предложений на рынке становится меньше, сообщает аналитический отдел Уральской палаты недвижимости. Данные актуальны на конец августа.
Ценовой показатель возрос на 0,1% за неделю, а за месяц зафиксирована обратная корректировка — снижение на 0,1%.
По количественным показателям рынок вторичного жилья с июня сокращается — за два месяца лета темпы снижения объемов составляли 0,3–2,3% еженедельно, а в августе количество лотов сокращалось и на 3,2%, — добавил аналитики.
Имеются у специалистов и данные о том, в каких районах Екатеринбурга самое дорогое жилье, а в каких — самое бюджетное.
В центре города квадратный метр стоит порядка 150 002 рублей. В районах автовокзала, Ботаническом, на ВИЗе, Вокзальном, Втузгородоке, Заречном, Парковом, Пионерском, Шарташском рынке, Юго-Западном один квадратный метр жилья обойдется в 120 559 рублей.
В других районах цены варьируются от 101 454 рубля до 79 898 рублей за квадратный метр.
Средняя цена квадратного метра однушек и двушек выросла на 0,4% за четыре недели. Квадратный метр однокомнатных квартир стоит 120 382 рубля в среднем, — заключили эксперты.
Подорожание в последнее время отмечено также на комнаты в коммуналках (84 413 рублей за квадрат). Зато таких предложений на рынке стало больше.