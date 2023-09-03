В Екатеринбурге подорожало жилье на вторичном рынке

В Екатеринбурге на вторичном рынке увеличилась стоимость жилья. С начала года вторичка подорожала на 5,5% (и на 9,3% к августу прошлого года), составив 108 712 рублей за квадратный метр.

При этом предложений на рынке становится меньше, сообщает аналитический отдел Уральской палаты недвижимости. Данные актуальны на конец августа. Ценовой показатель возрос на 0,1% за неделю, а за месяц зафиксирована обратная корректировка — снижение на 0,1%. По количественным показателям рынок вторичного жилья с июня сокращается — за два месяца лета темпы снижения объемов составляли 0,3–2,3% еженедельно, а в августе количество лотов сокращалось и на 3,2%, — добавил аналитики. Имеются у специалистов и данные о том, в каких районах Екатеринбурга самое дорогое жилье, а в каких — самое бюджетное. В центре города квадратный метр стоит порядка 150 002 рублей. В районах автовокзала, Ботаническом, на ВИЗе, Вокзальном, Втузгородоке, Заречном, Парковом, Пионерском, Шарташском рынке, Юго-Западном один квадратный метр жилья обойдется в 120 559 рублей. В других районах цены варьируются от 101 454 рубля до 79 898 рублей за квадратный метр. Средняя цена квадратного метра однушек и двушек выросла на 0,4% за четыре недели. Квадратный метр однокомнатных квартир стоит 120 382 рубля в среднем, — заключили эксперты. Подорожание в последнее время отмечено также на комнаты в коммуналках (84 413 рублей за квадрат). Зато таких предложений на рынке стало больше. В Екатеринбурге будет отстроен новый жилой комплекс Узнать подробнее Читайте также: Жилые дома появятся на территории бывшего «Уралмашзавода» в Екатеринбурге Свердловчане стали покупать новостройки в Москве на 35% чаще