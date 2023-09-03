tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

В Екатеринбурге подросток впала в кому после ДТП со столбом

В Екатеринбурге подросток впала в кому после ДТП со столбом

3 сентября 2023, 09:17
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге 17-летняя девушка попала в ДТП, после которого впала в кому. Пострадали еще два человека.

Это произошло в ночь со 2 на 3 сентября. Девушка ехала за рулем авто «ВАЗ 2109». При этом она не имела прав и какого-либо навыка вождения, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

В результате три человека оказались в больнице. Предварительно известно, что девушка ехала по улице Дагестанской в сторону улицы Альпинистов. Она превысила скорость и врезалась в опору освещения.

Пострадала сама водитель и два ее пассажира, которым 17 лет и 22 года. Они находятся в больнице.

Родителей девушки планируют привлечь к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по ее воспитанию.

Стало известно о состоянии 11 пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Вдова погибшего в ДТП на свердловской трассе мужчины отсудила миллион рублейПосле гибели двух человек в ДТП под Алапаевском возбуждено уголовное дело
#Больница#ДТП#Свердловская область#Авто#ГИБДД#Пассажиры#Скорость#Родители#Права#Кома#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
В Верхней Салде продолжается кадровая чехарда: 5 мэров, 6 директоров ВСМПО-АВИСМА
1 сентября, 15:31
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:50
Фейк или правда? Фото повестки из военкомата в Екатеринбурге появилось в соцсетях
1 сентября, 11:02
Кому выгодно и кому невыгодно, чтобы депутатов Гордумы в Екатеринбурга выбрали онлайн
30 августа, 11:46
Антикризис. 500 банок и два холодильника: садовод из Нижнего Тагила делится рецептами заготовок
30 августа, 04:07