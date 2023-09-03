В Екатеринбурге подросток впала в кому после ДТП со столбом

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Это произошло в ночь со 2 на 3 сентября. Девушка ехала за рулем авто «ВАЗ 2109». При этом она не имела прав и какого-либо навыка вождения, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
В результате три человека оказались в больнице. Предварительно известно, что девушка ехала по улице Дагестанской в сторону улицы Альпинистов. Она превысила скорость и врезалась в опору освещения.
Пострадала сама водитель и два ее пассажира, которым 17 лет и 22 года. Они находятся в больнице.
Родителей девушки планируют привлечь к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по ее воспитанию.