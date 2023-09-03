В Екатеринбурге водитель автобуса набросился на пассажиров с кулаками

После этого водитель ударил женщину по лицу, а затем стал бить ее мужа. В полиции рассказали, что устанавливают все обстоятельства этого ЧП. Всех тех, кто знает что-либо о драке, просят позвонить по телефонам: 356-42-10 или 102 (02).