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В Екатеринбурге водитель автобуса набросился на пассажиров с кулаками

В Екатеринбурге водитель автобуса набросился на пассажиров с кулаками

3 сентября 2023, 07:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водитель автобуса маршрута №68 избил пассажиров. Это произошло на остановке «Техническая» в дневное время 2 сентября.

Известно об избитом мужчине и женщине. Конфликт разгорелся после того, как женщина попросила остановиться и открыть дверь, но водитель этого не сделал. Тогда она ударила ногой по двери, пишет Telegram-канал «Безумный Екб».

После этого водитель ударил женщину по лицу, а затем стал бить ее мужа. В полиции рассказали, что устанавливают все обстоятельства этого ЧП. Всех тех, кто знает что-либо о драке, просят позвонить по телефонам: 356-42-10 или 102 (02).

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#Происшествия#Свердловская область#Автобус#Столкновение#Пассажиры#Конфликт#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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