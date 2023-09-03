В Екатеринбурге водитель автобуса набросился на пассажиров с кулаками

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Известно об избитом мужчине и женщине. Конфликт разгорелся после того, как женщина попросила остановиться и открыть дверь, но водитель этого не сделал. Тогда она ударила ногой по двери, пишет Telegram-канал «Безумный Екб».
После этого водитель ударил женщину по лицу, а затем стал бить ее мужа. В полиции рассказали, что устанавливают все обстоятельства этого ЧП. Всех тех, кто знает что-либо о драке, просят позвонить по телефонам: 356-42-10 или 102 (02).