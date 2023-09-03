В Качканаре в доме семьи с младенцем обрушился потолок

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
ЧП произошло 1 сентября в многоквартирном доме на улице Советская, 5. Об этом рассказал знакомый семьи Артем, сообщает газета «Новый Качканар».
Известно, что данный дом не признан аварийным. Во время обрушения никто не пострадал. Произошло это, по словам Артема, в дневное время.
А если бы это случилось ночью, последствия могли бы быть тяжелее, считает он. В администрации Качканара инцидент пока не комментировали.
Ранее школу №68 в Екатеринбурге, в которой обвалился потолок, признали аварийной. После этого она закрылась на капремонт. Потолок там обвалился за две недели до начала учебы.