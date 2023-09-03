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В Качканаре в доме семьи с младенцем обрушился потолок

В Качканаре в доме семьи с младенцем обрушился потолок

3 сентября 2023, 06:01
Фото: 1MI
Потолок обвалился в жилом доме в Качканаре. Там живет семья с ребенком, которому 11 месяцев.

ЧП произошло 1 сентября в многоквартирном доме на улице Советская, 5. Об этом рассказал знакомый семьи Артем, сообщает газета «Новый Качканар».

Известно, что данный дом не признан аварийным. Во время обрушения никто не пострадал. Произошло это, по словам Артема, в дневное время.

А если бы это случилось ночью, последствия могли бы быть тяжелее, считает он. В администрации Качканара инцидент пока не комментировали.

Ранее школу №68 в Екатеринбурге, в которой обвалился потолок, признали аварийной. После этого она закрылась на капремонт. Потолок там обвалился за две недели до начала учебы.

В школе в Екатеринбурге обвалился потолок
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#Происшествия#Младенец#Обрушение#Потолок#Качканар#Дарья Сорокина
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