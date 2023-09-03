Ветер и дожди ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Об этом заявил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его данным, в воскресенье влияние уходящего циклона сохранится только на юго-востоке региона, где ожидаются небольшие дожди.
Погода 3 сентября типична для периферии антициклона — облачно и ветер, — добавил синоптик.
В целом, в регионе ожидается температура от +14 до +19 градусов. В Екатеринбурге будет облачно с небольшим дождем, температура воздух может достигнуть +18 градусов.