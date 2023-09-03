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Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Ветер и дожди ожидаются в Свердловской области

Ветер и дожди ожидаются в Свердловской области

3 сентября 2023, 08:58
Фото: 1MI
В Свердловской области ожидаются ветер и дожди. Такой прогноз синоптики делают на 3 сентября.

Об этом заявил синоптик Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По его данным, в воскресенье влияние уходящего циклона сохранится только на юго-востоке региона, где ожидаются небольшие дожди.

Погода 3 сентября типична для периферии антициклона — облачно и ветер, — добавил синоптик.

В целом, в регионе ожидается температура от +14 до +19 градусов. В Екатеринбурге будет облачно с небольшим дождем, температура воздух может достигнуть +18 градусов.

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#Свердловская область#Погода#Дождь#Окружающая среда#Природа#Дарья Сорокина
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