Жители Нижнего Тагила создали музей СССР в доме на Кушве

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Это уникальный музей СССР, созданный супругами Юрием и Ириной, сообщалось в эфире «Телекона». Среди особенных экспонатов здесь имеется контрольная работа по немецкому языку. Она была написана в марте 1934 года.
Сперва семья собирала лишь небольшие коллекции. С течением времени предметов того времени у них скапливалось все больше, и тогда они решили открыть музей.
Теперь они докупают для него предметы, а некоторые приносят люди. Для экспозиции даже пришлось пристроить некоторые комнаты.
Все экскурсии в музее проводит сама владелица экспозиции Ирина Евдокимова. Для этого она окончила специализированные курсы.