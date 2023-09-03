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Published Сегодня, 11:28

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Updated Сегодня, 11:30

Жители Нижнего Тагила создали музей СССР в доме на Кушве

Жители Нижнего Тагила создали музей СССР в доме на Кушве

3 сентября 2023, 11:28
Фото: 1MI
В доме на Кушве жители Нижнего Тагила создали музей СССР. В нем они собрали предметы быта, культуры и истории с 1920-х годов.

Это уникальный музей СССР, созданный супругами Юрием и Ириной, сообщалось в эфире «Телекона». Среди особенных экспонатов здесь имеется контрольная работа по немецкому языку. Она была написана в марте 1934 года.

Сперва семья собирала лишь небольшие коллекции. С течением времени предметов того времени у них скапливалось все больше, и тогда они решили открыть музей.

Теперь они докупают для него предметы, а некоторые приносят люди. Для экспозиции даже пришлось пристроить некоторые комнаты.

Все экскурсии в музее проводит сама владелица экспозиции Ирина Евдокимова. Для этого она окончила специализированные курсы.

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#Культура#Нижний Тагил#Музей#Экспозиция#Экскурсии#История#Экспонаты#Дарья Сорокина
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