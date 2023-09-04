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67 педагогов впервые начали деятельность в Нижнем Тагиле

67 педагогов впервые начали деятельность в Нижнем Тагиле

4 сентября 2023, 11:34
Фото: 1MI
В новом учебном году 67 специалистов впервые начали педагогическую деятельность в Нижнем Тагиле. Из них 26 человек пришли в дошкольные учреждения и 41 в школы города.

Об этом рассказали в Управлении образования Нижнего Тагила. Там отметили, что деятельность по повышению престижа профессии педагога, а также закрепление специалистов в системе, осуществляются по муниципальной программе «Развитие системы образования до 2025 года».

Напомним, ранее председатель городской организации профсоюза работников образования и науки Людмила Кузнецова рассказала о том, как обстоит ситуация с кадрами в школах Нижнего Тагила. По ее словам, учителя увольняются из-за низких зарплат.

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#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Дети#Профессия#Педагог#Ирина Кирилова
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