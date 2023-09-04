67 педагогов впервые начали деятельность в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Об этом рассказали в Управлении образования Нижнего Тагила. Там отметили, что деятельность по повышению престижа профессии педагога, а также закрепление специалистов в системе, осуществляются по муниципальной программе «Развитие системы образования до 2025 года».
Напомним, ранее председатель городской организации профсоюза работников образования и науки Людмила Кузнецова рассказала о том, как обстоит ситуация с кадрами в школах Нижнего Тагила. По ее словам, учителя увольняются из-за низких зарплат.