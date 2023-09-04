Анна Кузнецова пожаловалась на отсутствие патриотических атрибутов к школе

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Анна Кузнецова отметила, что в ее семье пятеро детей идут в школу, а старшая дочь — в институт. Один из ее детей — кадет, который хочет стать военным. Поэтому Анна решила найти для сына что-либо для школы на патриотическую тематику — тетрадку, папку или дневник. Однако сделать ей этого не удалось. Об этом Анна Кузнецова рассказала в соцсетях.
Полководцы, наши герои, достопримечательности России, писатели, художники, спортсмены, ученые, композиторы… ну хоть что-нибудь близкое к теме патриотизма. К сожалению, не нашла. Даже российского флага не отыскала, — добавила Анна Кузнецова.
Зато она обратила внимание, что на полке в магазине пестрили тетрадки с персонажами из иностранных мультиков. Хотя ей больше хотелось бы купить тетрадки с изображениями Достоевского, Менделеева, Суворова или с участниками СВО.
В результате Анна купила тетрадки без изображений, также как портфели и другие школьные атрибуты.
Некоторые россияне поддержали Анну в комментариях к ее посту. Они сказали, что им тоже хотелось бы видеть патриотические школьные атрибуты на полках в магазинах. При этом некоторые россияне добавили, что такие товары есть и сейчас.
В родной Пензенской области выдают начальному звену (пятому классу тоже выдали) дневники с патриотической тематикой, сторицей родного края, выдающихся людей и событий! Практика не одного года! — написала россиянка Вера Шмткова.