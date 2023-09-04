Анна Кузнецова пожаловалась на отсутствие патриотических атрибутов к школе

Анна Кузнецова отметила, что в ее семье пятеро детей идут в школу, а старшая дочь — в институт. Один из ее детей — кадет, который хочет стать военным. Поэтому Анна решила найти для сына что-либо для школы на патриотическую тематику — тетрадку, папку или дневник. Однако сделать ей этого не удалось. Об этом Анна Кузнецова рассказала в соцсетях.