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Анна Кузнецова пожаловалась на отсутствие патриотических атрибутов к школе

Анна Кузнецова пожаловалась на отсутствие патриотических атрибутов к школе

4 сентября 2023, 07:35
Фото: Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Анна Кузнецова пожаловалась на отсутствие в магазинах чего-либо на патриотическую тематику из школьных атрибутов.

Анна Кузнецова отметила, что в ее семье пятеро детей идут в школу, а старшая дочь — в институт. Один из ее детей — кадет, который хочет стать военным. Поэтому Анна решила найти для сына что-либо для школы на патриотическую тематику — тетрадку, папку или дневник. Однако сделать ей этого не удалось. Об этом Анна Кузнецова рассказала в соцсетях.

Полководцы, наши герои, достопримечательности России, писатели, художники, спортсмены, ученые, композиторы… ну хоть что-нибудь близкое к теме патриотизма. К сожалению, не нашла. Даже российского флага не отыскала, — добавила Анна Кузнецова.

Зато она обратила внимание, что на полке в магазине пестрили тетрадки с персонажами из иностранных мультиков. Хотя ей больше хотелось бы купить тетрадки с изображениями Достоевского, Менделеева, Суворова или с участниками СВО.

В результате Анна купила тетрадки без изображений, также как портфели и другие школьные атрибуты.

Некоторые россияне поддержали Анну в комментариях к ее посту. Они сказали, что им тоже хотелось бы видеть патриотические школьные атрибуты на полках в магазинах. При этом некоторые россияне добавили, что такие товары есть и сейчас.

В родной Пензенской области выдают начальному звену (пятому классу тоже выдали) дневники с патриотической тематикой, сторицей родного края, выдающихся людей и событий! Практика не одного года! — написала россиянка Вера Шмткова.
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#Дети#Школа#Школьник#Патриотизм#Анна Кузнецова#Дневник#Дарья Сорокина#Тетрадки
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