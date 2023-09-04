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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Бабье лето пришло в Свердловскую область

Бабье лето пришло в Свердловскую область

4 сентября 2023, 12:31
Фото: 1MI
С 4 сентября в Свердловской области началось бабье лето. Однако, по прогнозам синоптиков, продлится оно недолго.

С понедельника по среду, с 4 по 6 сентября, в регион придет бабье лето. Из-за повышенного атмосферного давления воздух днем будет прогреваться до +22 градусов, а ночью — до +8 градусов. При этом в низинах не исключены заморозки до -2 градусов.

Также главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что в конце лета и за первые дни осени в регионе выпало от 20 до 50% месячной нормы дождей. В столице Урала этот показатель составил 77%.

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#Свердловская область#Прогноз погоды#Окружающая среда#Осень#Сентябрь#Евгения Сафина#Бабье лето
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