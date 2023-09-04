Бабье лето пришло в Свердловскую область

С понедельника по среду, с 4 по 6 сентября, в регион придет бабье лето. Из-за повышенного атмосферного давления воздух днем будет прогреваться до +22 градусов, а ночью — до +8 градусов. При этом в низинах не исключены заморозки до -2 градусов.