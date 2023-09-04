Бабушка в Кушве избежала тюрьмы за попытку убийства правнука

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В отношении женщины была проведена экспертиза, по результатам которой было заключено, что у пенсионерки есть психическое расстройство. Из-за этого в момент происшествия она не осознавала, что делает, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
В связи с этим суд назначил обвиняемой принудительное амбулаторное лечение в психиатрической лечебнице.
Напомним, инцидент произошел вечером 15 октября 2022 года. Женщина посадила ребенка на подоконник и вытолкнула его вниз.
Малыша отвезли в медучреждение, где ему диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Ему вовремя оказали помощь, и сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.