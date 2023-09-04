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Бабушка в Кушве отправлена на лечение за попытку убийства правнука

Бабушка в Кушве избежала тюрьмы за попытку убийства правнука

4 сентября 2023, 06:45
Фото: 1MI

Бабушка в Кушве отправлена на лечение за попытку убийства правнука

Пожилой женщине из Кушвы, которая пыталась в нетрезвом состоянии убить своего правнука, вынесли судебный приговор.

В отношении женщины была проведена экспертиза, по результатам которой было заключено, что у пенсионерки есть психическое расстройство. Из-за этого в момент происшествия она не осознавала, что делает, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В связи с этим суд назначил обвиняемой принудительное амбулаторное лечение в психиатрической лечебнице.

Напомним, инцидент произошел вечером 15 октября 2022 года. Женщина посадила ребенка на подоконник и вытолкнула его вниз.

Малыша отвезли в медучреждение, где ему диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Ему вовремя оказали помощь, и сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

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