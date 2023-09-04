Буцаев: РЭФ-2023 соберет главных игроков отрасли обращения с отходами

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о Российском экологическом форуме. По его словам, в текущем году мероприятие будет проходить второй раз и соберет главных игроков сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Мероприятие является крупнейшим в отрасли и выступает площадкой для обмена опытом, мнениями, обсуждения проблем, а также путей их решения. В 2023 году программа мероприятия будет расширена, готовится большое количество дополнительных блоков.