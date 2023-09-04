Буцаев: РЭФ-2023 соберет главных игроков отрасли обращения с отходами

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал о Российском экологическом форуме. По его словам, в текущем году мероприятие будет проходить второй раз и соберет главных игроков сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Мероприятие является крупнейшим в отрасли и выступает площадкой для обмена опытом, мнениями, обсуждения проблем, а также путей их решения. В 2023 году программа мероприятия будет расширена, готовится большое количество дополнительных блоков.
«Приглашаем к регистрации на мероприятие участников и представителей СМИ», — сообщил Буцаев.
В 2023 году мероприятие разбили на 2 части: 9 октября пройдет Молодежный день, а 10 и 11 октября состоится деловой форум. Также 8 октября пройдет экологический велозаезд.
Все желающие принять участие в Российском экологическом форуме могут подать заявку на сайте компании «Российский экологический оператор» — регистрация уже доступна.
Первый Российский экологический форум прошел в 2021 году. Мероприятие было организовано по распоряжению вице-премьера Виктории Абрамченко, которая в 2023 году выступит в качестве одного из ключевых спикеров форума. Также ожидается участие главы Минприроды России Александра Козлова, представителей госаппарата, отраслевых экспертов и представителей бизнес-сообщества.