Четвертые сутки в Свердловской области ищут сбежавшего из колонии преступника

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Иван Григорьев родился в поселке Верхняя Синячиха 12 октября 1992 года. Рост мужчины составляет 175 сантиметров, он среднего телосложения. В момент побега был одет в куртку камуфляжного цвета, черную шапку и серо-черные джинсы. На ногах у него были черные ботинки-полуберцы.
Среди особых примет у преступника — татуировки на руке в виде льва и предплечьях. Свердловчанин может носить бороду и усы.
В пресс-службе ГУФСИН просят всех, кто знает о местонахождении Ивана Григорьева сообщить по телефонам 8 (343) 359-56-11 и 8 (343) 359-57-44. Также в ведомстве отметили, что звонившим будет гарантирована конфиденциальность.