Четвертые сутки в Свердловской области ищут сбежавшего из колонии преступника

Иван Григорьев родился в поселке Верхняя Синячиха 12 октября 1992 года. Рост мужчины составляет 175 сантиметров, он среднего телосложения. В момент побега был одет в куртку камуфляжного цвета, черную шапку и серо-черные джинсы. На ногах у него были черные ботинки-полуберцы.