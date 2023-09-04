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Четвертые сутки в Свердловской области ищут сбежавшего из колонии преступника

Четвертые сутки в Свердловской области ищут сбежавшего из колонии преступника

4 сентября 2023, 12:32
Фото: 1MI
В Свердловской области продолжаются поиски Ивана Григорьева. 30 августа он сбежал из колонии-поселения № 45 в поселке Восточный Камышловского района.

Иван Григорьев родился в поселке Верхняя Синячиха 12 октября 1992 года. Рост мужчины составляет 175 сантиметров, он среднего телосложения. В момент побега был одет в куртку камуфляжного цвета, черную шапку и серо-черные джинсы. На ногах у него были черные ботинки-полуберцы.

Среди особых примет у преступника — татуировки на руке в виде льва и предплечьях. Свердловчанин может носить бороду и усы.

Фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В пресс-службе ГУФСИН просят всех, кто знает о местонахождении Ивана Григорьева сообщить по телефонам 8 (343) 359-56-11 и 8 (343) 359-57-44. Также в ведомстве отметили, что звонившим будет гарантирована конфиденциальность.

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#Происшествия#Свердловская область#Поиск#Преступник#Колония#Побег#Евгения Сафина
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