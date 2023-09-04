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Детей заставили ехать в Нижний Тагил на полу электрички

Детей заставили ехать в Нижний Тагил на полу электрички

4 сентября 2023, 10:19
Фото: 1MI
Детей заставили ехать в Нижний Тагил на полу электрички. Сделала это «Свердловская пригородная компания».

На полу в поезде «Ласточка» ехали десятки детей. При этом представители фирмы продолжали продавать билеты, несмотря на отсутствие свободных сидячих мест, пишет Ура.ру со ссылкой на слова пассажира электрички.

Это произошло 26 августа в поезде №7061 Екатеринбург — Качканар. Очевидец утверждает, что детей разместили на пол из-за нехватки свободных мест.

Зная об этом, проводница все равно впустила дополнительных пассажиров в вагон и обилетила их. Расположиться женщина предложила на полу в хвостовом вагоне, — сказал пассажир.

Дорога длилась два часа. Детям пришлось сидеть или лежать на полу Некоторым ребятам удалось занять свободные места, которые освобождались, когда кто-то выходил из электрички.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Жалобы#Электричка#Пассажир#Дарья Сорокина
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