Детей заставили ехать в Нижний Тагил на полу электрички

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
На полу в поезде «Ласточка» ехали десятки детей. При этом представители фирмы продолжали продавать билеты, несмотря на отсутствие свободных сидячих мест, пишет Ура.ру со ссылкой на слова пассажира электрички.
Это произошло 26 августа в поезде №7061 Екатеринбург — Качканар. Очевидец утверждает, что детей разместили на пол из-за нехватки свободных мест.
Зная об этом, проводница все равно впустила дополнительных пассажиров в вагон и обилетила их. Расположиться женщина предложила на полу в хвостовом вагоне, — сказал пассажир.
Дорога длилась два часа. Детям пришлось сидеть или лежать на полу Некоторым ребятам удалось занять свободные места, которые освобождались, когда кто-то выходил из электрички.