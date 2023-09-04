Девушка в магазине в Екатеринбурге представилась моделью и слушала песни Гурченко

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Сотрудники магазина стали просить посетительницу выключить музыку, так как она мешает остальным и нарушает общественный порядок. В ответ девушка проявила недовольство и стала утверждать, что от сотрудников пахнет алкоголем.
При этом, по словам горожанки, она некоторое время работала моделью во Франции, а после того, как ее контракт с модельным агентством закончился, девушка вернулась в Екатеринбург, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Напомним, недавно в Екатеринбурге двое мужчин устроили драку в кафе, которое расположено в ТЦ «Свердловский».