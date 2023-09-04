tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Девушка в магазине в Екатеринбурге представилась моделью и слушала песни Гурченко

Девушка в магазине в Екатеринбурге представилась моделью и слушала песни Гурченко

4 сентября 2023, 15:56
Фото: 1MI
Девушка, пришедшая в магазин «ЖизньМарт» в Екатеринбурге, набрала пакеты, включила песни Гурченко и стала ругаться с сотрудниками заведения.

Сотрудники магазина стали просить посетительницу выключить музыку, так как она мешает остальным и нарушает общественный порядок. В ответ девушка проявила недовольство и стала утверждать, что от сотрудников пахнет алкоголем.

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

При этом, по словам горожанки, она некоторое время работала моделью во Франции, а после того, как ее контракт с модельным агентством закончился, девушка вернулась в Екатеринбург, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Напомним, недавно в Екатеринбурге двое мужчин устроили драку в кафе, которое расположено в ТЦ «Свердловский».

С мужчины слетели штаны во время драки в ТЦ в Екатеринбурге из-за еды
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотрудник магазина в Нижнем Тагиле обезвредил дебошира с ножомПосетитель кофейни в Екатеринбурге облил бариста кофе и бросил в нее стаканСотрудник «Уральских авиалиний» в Домодедово не пускает пассажиров на самолет
#Кафе#Сотрудник#Алкоголь#Музыка#Магазин#Видео#Конфликт#Общественный порядок#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Посетитель
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: выбросы, нашествие мух и ловушки для свалок
Сегодня, 06:44
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
Сегодня, 11:39
Какие компании подавали многомиллионные иски в Свердловской области в июне и июле
Сегодня, 06:51
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
В Верхней Салде продолжается кадровая чехарда: 5 мэров, 6 директоров ВСМПО-АВИСМА
1 сентября, 15:31