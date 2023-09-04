«Его размазало». Бетономешалка насмерть сбила мужчину в Екатеринбурге

Бетономешалка насмерть сбила мужчину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге недалеко от Уральского турбинного завода бетономешалка сбила человека. Это случилось на перекрестке улицы Фронтовых Бригад и проспекта Космонавтов.