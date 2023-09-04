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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Бетономешалка насмерть сбила мужчину в Екатеринбурге

«Его размазало». Бетономешалка насмерть сбила мужчину в Екатеринбурге

4 сентября 2023, 07:28
Фото: 1MI

Бетономешалка насмерть сбила мужчину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге недалеко от Уральского турбинного завода бетономешалка сбила человека. Это случилось на перекрестке улицы Фронтовых Бригад и проспекта Космонавтов.
Всё в крови. Его размазало. Я сначала подумала, что мусор, думала, выпал из машины мешок, а когда подъехала ближе, увидела, что человек, — рассказала очевидица.

По словам девушки водитель после происшествия пошел смотреть состояние переднего бампера, пишет Е1. В ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что обстоятельства случившегося выясняются.

Известно, что на месте уже работает полиция, а также медики скорой помощи.

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#ДТП#Смерть#ЧП#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Авария#Бетономешалка
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