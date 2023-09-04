«Его размазало». Бетономешалка насмерть сбила мужчину в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Всё в крови. Его размазало. Я сначала подумала, что мусор, думала, выпал из машины мешок, а когда подъехала ближе, увидела, что человек, — рассказала очевидица.
По словам девушки водитель после происшествия пошел смотреть состояние переднего бампера, пишет Е1. В ГИБДД по Екатеринбургу сообщили, что обстоятельства случившегося выясняются.
Известно, что на месте уже работает полиция, а также медики скорой помощи.