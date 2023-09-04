Эксперт назвал размеры помощи Украине со стороны Запада

Однако, если посмотреть на относительные размеры помощи, то они не так велики. Например, оборонный бюджет США на 2023 год запланирован в размере 1,77 трлн долларов. Таким образом, финансирование Украины считается менее 5% от военного бюджета США за один год или 0,33% от ежегодного ВВП.