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Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Эксперт назвал размеры помощи Украине со стороны Запада

4 сентября 2023, 17:18
На данный момент большую часть своих расходов Украина покрывает за счет иностранного финансирования. Даже сам украинский Минфин признал, что половина расходов страны зависит от поддержки западных партнеров. Но какие суммы предоставляются, кто их предоставляет и какая граница этой поддержки?

Уже до начала СВО украинский бюджет имел хронический дефицит, пишет RuNews24.Ru. Он обусловлен как военными расходами, так и потерями из-за коррупции и ослабления традиционных торговых связей с РФ.

Запланированный дефицит госбюджета Украины на 2023 год составляет 1,3 трлн гривен (приблизительно 43 млрд долларов). Госдолг Украины уже превысил 132 млрд долларов к августу 2023 года (в начале года он был 111 млрд долларов).

В то же время, 53% госбюджета направляется на военные нужды. Для сравнения, дефицит госбюджета РФ на 2023 год запланирован на уровне 2,925 трлн рублей (примерно 30 млрд долларов). Расходы на оборону составят около 5 трлн рублей (приблизительно 17% госбюджета).

В 2022 году дефицит бюджета Украины значительно возрос, но зарубежное финансирование помогло снизить его. В 2023 году украинские власти ожидают поступления около 42 млрд долларов, а в 2024 году — примерно 37 млрд долларов.

Какие размеры помощи Украине предоставляются из-за рубежа? После начала СВО финансирование Украины со стороны США и других стран-членов НАТО значительно увеличилось.

С 24 февраля 2022 года по 31 мая 2023 года различные страны оказали помощь Украине на сумму 165 млрд евро (примерно 180 млрд долларов).

Эта помощь включает в себя поставки продукции ВПК, финансовую помощь, которая пополняет бюджет Украины, а также гуманитарную помощь, включающую финансирование для беженцев и т. д.

Согласно данным, самым крупным донором Украины являются США с суммой 76,8 млрд долларов, что составляет около 50% зарубежного финансирования.

Для сравнения, помощь США Израилю и Египту (другим самым крупным получателям средств США) за аналогичный период 2022–2023 годов составила 8,6 и 3,3 млрд долларов соответственно.

Также можно сравнить эту помощь с американским Планом Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. Если пересчитать его стоимость в современных деньгах, то она составила бы 150 млрд долларов.

Однако, если посмотреть на относительные размеры помощи, то они не так велики. Например, оборонный бюджет США на 2023 год запланирован в размере 1,77 трлн долларов. Таким образом, финансирование Украины считается менее 5% от военного бюджета США за один год или 0,33% от ежегодного ВВП.

Итак, что можно сказать по данным цифрам? Действительно, Украина фактически зависит от стран-членов НАТО. Абсолютные суммы помощи, которые уже превзошли 180 млрд долларов, являются впечатляющими (они больше, чем траты США на послевоенный План Маршалла).

Однако, если посмотреть на соотношение этих сумм к экономике донорских стран, то они не так уж и значительны.

Поэтому поддержка Украины может продолжаться еще длительное время, но продолжительность будет зависеть, прежде всего, от успехов или неудач на военном плане. В случае неблагоприятного сценария для Киева, необходимость учитывать мнения других потенциальных получателей помощи приведет к постепенному сокращению иностранной поддержки.

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