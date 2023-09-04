Эксперт назвал размеры помощи Украине со стороны Запада

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Уже до начала СВО украинский бюджет имел хронический дефицит, пишет RuNews24.Ru. Он обусловлен как военными расходами, так и потерями из-за коррупции и ослабления традиционных торговых связей с РФ.
Запланированный дефицит госбюджета Украины на 2023 год составляет 1,3 трлн гривен (приблизительно 43 млрд долларов). Госдолг Украины уже превысил 132 млрд долларов к августу 2023 года (в начале года он был 111 млрд долларов).
В то же время, 53% госбюджета направляется на военные нужды. Для сравнения, дефицит госбюджета РФ на 2023 год запланирован на уровне 2,925 трлн рублей (примерно 30 млрд долларов). Расходы на оборону составят около 5 трлн рублей (приблизительно 17% госбюджета).
В 2022 году дефицит бюджета Украины значительно возрос, но зарубежное финансирование помогло снизить его. В 2023 году украинские власти ожидают поступления около 42 млрд долларов, а в 2024 году — примерно 37 млрд долларов.
Какие размеры помощи Украине предоставляются из-за рубежа? После начала СВО финансирование Украины со стороны США и других стран-членов НАТО значительно увеличилось.
С 24 февраля 2022 года по 31 мая 2023 года различные страны оказали помощь Украине на сумму 165 млрд евро (примерно 180 млрд долларов).
Эта помощь включает в себя поставки продукции ВПК, финансовую помощь, которая пополняет бюджет Украины, а также гуманитарную помощь, включающую финансирование для беженцев и т. д.
Согласно данным, самым крупным донором Украины являются США с суммой 76,8 млрд долларов, что составляет около 50% зарубежного финансирования.
Для сравнения, помощь США Израилю и Египту (другим самым крупным получателям средств США) за аналогичный период 2022–2023 годов составила 8,6 и 3,3 млрд долларов соответственно.
Также можно сравнить эту помощь с американским Планом Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны. Если пересчитать его стоимость в современных деньгах, то она составила бы 150 млрд долларов.
Однако, если посмотреть на относительные размеры помощи, то они не так велики. Например, оборонный бюджет США на 2023 год запланирован в размере 1,77 трлн долларов. Таким образом, финансирование Украины считается менее 5% от военного бюджета США за один год или 0,33% от ежегодного ВВП.
Итак, что можно сказать по данным цифрам? Действительно, Украина фактически зависит от стран-членов НАТО. Абсолютные суммы помощи, которые уже превзошли 180 млрд долларов, являются впечатляющими (они больше, чем траты США на послевоенный План Маршалла).
Однако, если посмотреть на соотношение этих сумм к экономике донорских стран, то они не так уж и значительны.
Поэтому поддержка Украины может продолжаться еще длительное время, но продолжительность будет зависеть, прежде всего, от успехов или неудач на военном плане. В случае неблагоприятного сценария для Киева, необходимость учитывать мнения других потенциальных получателей помощи приведет к постепенному сокращению иностранной поддержки.