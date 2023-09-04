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Гараж в Нижнем Тагиле вспыхнул во время сварочных работ на крыше

Гараж в Нижнем Тагиле вспыхнул во время сварочных работ на крыше

4 сентября 2023, 10:48
Фото: Отдел надзорной деятельности
Гараж вспыхнул в кооперативе «Гаражный» по улице Азовская в Нижнем Тагиле. Инцидент случился 1 сентября.

Владелец одного из боксов был в тот момент на территории и проводил на крыше сварочные работы. Через некоторое врем он увидел, что горит гараж по-соседству. Он сразу вызвал на место пожарных.

На борьбу с огнем выехали 11 человек состава и две автоцистерны. Тушили возгорание посредством разбора смежной стены гаражных боксов. До полной ликвидации пожара спасатели проливали здания.

Фото: Отдел надзорной деятельности

В результате огонь повредил два гаражных бокса. У одного повреждена кровля, а у другого — стена. Общая площадь возгорания составила 10 метров квадратных, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

Предварительно причиной стало нарушение правил безопасности при сварочных работах.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Гараж#Сгорел#Ирина Кирилова
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