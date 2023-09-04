Гараж в Нижнем Тагиле вспыхнул во время сварочных работ на крыше

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Владелец одного из боксов был в тот момент на территории и проводил на крыше сварочные работы. Через некоторое врем он увидел, что горит гараж по-соседству. Он сразу вызвал на место пожарных.
На борьбу с огнем выехали 11 человек состава и две автоцистерны. Тушили возгорание посредством разбора смежной стены гаражных боксов. До полной ликвидации пожара спасатели проливали здания.
В результате огонь повредил два гаражных бокса. У одного повреждена кровля, а у другого — стена. Общая площадь возгорания составила 10 метров квадратных, сообщили в Отделе надзорной деятельности.
Предварительно причиной стало нарушение правил безопасности при сварочных работах.