Горячая линия по школьному питанию заработала в Свердловской области

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подорожает школьное питание. Все дети с первого по четвертый класс питаются в столовых бесплатно. А завтрак у учеников всех остальных классов теперь будет стоить 98,52 рубля (вместо 93,57 рубля).