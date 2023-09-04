Горячая линия по школьному питанию заработала в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Задать по телефону можно все интересующие вопросы на тему питания школьников. Отвечать на них специалисты будут в период с 5 по 16 сентября.
Телефоны горячей линии: +7 (343) 362-86-16, +7 (343) 374-14-55. Существуют и телефоны территориальных отделов и филиалов. Ознакомиться со всеми номерами можно по ссылке.
В отдел «Нижнетагильский» можно позвонить по телефонам: (3435) 25-53-73, (3435) 47-83-62, 8-912-642-06-23.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подорожает школьное питание. Все дети с первого по четвертый класс питаются в столовых бесплатно. А завтрак у учеников всех остальных классов теперь будет стоить 98,52 рубля (вместо 93,57 рубля).
У учеников второй смены другие расценки. Обед с нового года будет стоить 127,79 рубля (ранее 121,52 рубля), а в средних классах — 147,79 рубля (вместо 140,37 рублей).