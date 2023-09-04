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Published Сегодня, 08:29

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Горячая линия по школьному питанию заработала в Свердловской области

Горячая линия по школьному питанию заработала в Свердловской области

4 сентября 2023, 08:29
Фото: Midjourney
В Свердловской области начала работать горячая линия по школьному питанию. Ее запустил региональный Роспотребнадзор.

Задать по телефону можно все интересующие вопросы на тему питания школьников. Отвечать на них специалисты будут в период с 5 по 16 сентября.

Телефоны горячей линии: +7 (343) 362-86-16, +7 (343) 374-14-55. Существуют и телефоны территориальных отделов и филиалов. Ознакомиться со всеми номерами можно по ссылке.

В отдел «Нижнетагильский» можно позвонить по телефонам: (3435) 25-53-73, (3435) 47-83-62, 8-912-642-06-23.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подорожает школьное питание. Все дети с первого по четвертый класс питаются в столовых бесплатно. А завтрак у учеников всех остальных классов теперь будет стоить 98,52 рубля (вместо 93,57 рубля).

У учеников второй смены другие расценки. Обед с нового года будет стоить 127,79 рубля (ранее 121,52 рубля), а в средних классах — 147,79 рубля (вместо 140,37 рублей).

Школьное питание подорожает в Екатеринбурге
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#Общество#Свердловская область#Горячая линия#Телефоны#Подорожание#Екатеринбург#Школьное питание#Обед#Дарья Сорокина#Расценки#Завтрак
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