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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

«Индустриальный младенец» в Екатеринбурге начнет разговаривать

«Индустриальный младенец» в Екатеринбурге начнет разговаривать

4 сентября 2023, 11:01
Фото: пресс-служба фестиваля паблик-арта «ЧÖ»
Арт-объект «Индустриальный младенец», установленный на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге, начнет разговаривать с горожанами.

На берегу пруда планируется показать аудиоспектакль, автором которого является режиссер и художник Олег Таратухин, пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу паблик-арта «ЧÖ».

Сами авторы объекта — художницы арт-группы LKKL Ксения Ларина и Людмила Калиниченко — одобрили концепцию одноименного аудиоспектакля. Режиссер работал над проектом около двух месяцев. Для работы в постановке приглашены актеры Ярославна Хлебникова и Сергей Таратухин. Они оживят «младенца» своими голосами.

В общей сложности постановка рассчитана на 45 минут. Запланирован ее показ на 9 сентября.

По словам Олега Таратухина, аудиоформат не только для прослушивания. Зрители также будут выполнять простые действия и движения, которые позволят почувствовать тех, кто находится рядом и выстроить с ними диалог. При этом как и в каком именно формате будут происходить коммуникации, каждый будет решать сам.

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#Общество#Арт-объект#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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