«Индустриальный младенец» в Екатеринбурге начнет разговаривать

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
На берегу пруда планируется показать аудиоспектакль, автором которого является режиссер и художник Олег Таратухин, пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу паблик-арта «ЧÖ».
Сами авторы объекта — художницы арт-группы LKKL Ксения Ларина и Людмила Калиниченко — одобрили концепцию одноименного аудиоспектакля. Режиссер работал над проектом около двух месяцев. Для работы в постановке приглашены актеры Ярославна Хлебникова и Сергей Таратухин. Они оживят «младенца» своими голосами.
В общей сложности постановка рассчитана на 45 минут. Запланирован ее показ на 9 сентября.
По словам Олега Таратухина, аудиоформат не только для прослушивания. Зрители также будут выполнять простые действия и движения, которые позволят почувствовать тех, кто находится рядом и выстроить с ними диалог. При этом как и в каком именно формате будут происходить коммуникации, каждый будет решать сам.