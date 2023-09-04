«Индустриальный младенец» в Екатеринбурге начнет разговаривать

По словам Олега Таратухина, аудиоформат не только для прослушивания. Зрители также будут выполнять простые действия и движения, которые позволят почувствовать тех, кто находится рядом и выстроить с ними диалог. При этом как и в каком именно формате будут происходить коммуникации, каждый будет решать сам.