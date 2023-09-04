Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы

Сколько именно уральские депутаты заработали за 2022 год, мы не узнаем. Ведь с этого года, решением Госдумы, сведения о доходах депутатов и сенаторов больше не публикуются. Зато составить представление об уровне жизни народных избранников можно по предыдущим годам. Например, в 2021 году Елена Бондаренко задекларировала 1,8 млн рублей. А вместе с ними — земельный участок жилой дом, квартиру, бокс, гараж и иномарку.