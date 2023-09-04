Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
За последние полгода четыре административных производства было возбуждено на Александра Каптюга — зампреда комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления свердловского Заксобрания. Каптюг также возглавляет фракцию ЛДПР и даже — занимает пост координатора свердловского отделения этой партии. По двум штрафам у него долг 2500 рублей, еще по двум суммы не обозначены.
Дважды правила дорожного движения нарушил еще один депутат свердловского Заксобрания Агарон Варданян — зампред комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике, представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Этот народный избранник должен Госавтоинспекции дважды по 500 рублей за правонарушения, допущенные в ноябре и декабре 2022 года. Исполнительные производства, возбужденные в отношении него в феврале и марте 2023 года до сих пор не оплачены.
И наконец, третьим должником перед ГИБДД стала депутат Гордумы Екатеринбурга Елена Бондаренко, она же — руководитель исполкома Чкаловского отделения «Единой России». Народная избранница все никак не может заплатить те же 500 рублей за правонарушение, датированное августом 2022 года.
Дела у всех троих в плане заработков идут неплохо. Никто из них не банкротится. Наоборот, доходы каждого, судя по прошлым обнародованным декларациям, превышают миллионы рублей.
Сколько именно уральские депутаты заработали за 2022 год, мы не узнаем. Ведь с этого года, решением Госдумы, сведения о доходах депутатов и сенаторов больше не публикуются. Зато составить представление об уровне жизни народных избранников можно по предыдущим годам. Например, в 2021 году Елена Бондаренко задекларировала 1,8 млн рублей. А вместе с ними — земельный участок жилой дом, квартиру, бокс, гараж и иномарку.
Кстати, в 2018 году, когда Бондаренко избиралась в Гордуму, СМИ писали, что она потратила на выборы 1,3 млн рублей собственных средств. Это не удивительно, ведь годом ранее будущий депутат смогла заработать 4,2 млн (350 тысяч в месяц).
Высокими заработками могут похвастаться Агарон Варданян и Александр Каптюг. Первый по итогам 2021 года задекларировал 2,2 млн рублей (183,3 тысячи в месяц), а второй — 6,3 млн (525 тысяч в месяц). А еще — жилые и нежилые дома, участки земли и транспортные средства.
Закон гласит, что если дело дошло до передачи взыскания судебным приставам, должнику может грозить запрет на выезд за границу, запрет на регистрацию автомобиля, блокировка карт и даже арест. Так что вскоре приставы могут перейти и к более решительным действиям.