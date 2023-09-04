Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: выбросы, нашествие мух и ловушки для свалок

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На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила один день. 28 августа возле вокзала сероводород оказался выше нормы в 3,8 раза. В этот же день в центре города ощущался сильный запах промышленных выбросов. Посты государственного мониторинга УГМС в период с 28 по 31 августа превышений вредных веществ не фиксировали. За остальные дни данные пока не опубликованы.
Деревню Походилова в Свердловской области этим летом атаковали полчища мух. Жители связали это с деятельностью Свердловской птицефабрики. По их мнению, предприятие сбрасывает слишком много удобрений в виде куриного помета на местные поля. Глава Сосновской сельской администрации Рудольф Едигарев заявил, что таким образом повышается урожайность и, как следствие, удойность коров. При этом мухи, по словам главы, могли размножиться и из-за местных жителей. Администрация Каменского района все же направила птицефабрике уведомление с просьбой снизить количество удобрений на почву.
Предприятие в Арамиле ООО «СК Исеть» оштрафовано на 80 тысяч рублей за слив сточных вод в реку. Проверку проводила Сысертская межрайонная прокуратура. Установлено, что предприятие занимается строительством очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, однако при этом стоки попадают в Исеть. После вмешательства прокуратуры сброс был прекращен.
Нарушителей, которые выбрасывают мусор в несанкционированных местах, теперь будут ловить с помощью камер. Фотоловушки установили в местах, где ранее свалки уже возникали: на окраинах населенных пунктов региона, в лесопарках, около водоемов. Камеры замаскированы и расположены на высоте 3-5 метров от земли. Фотоотчет передается в Минприроды Свердловской области. Когда организатор свалки будет установлен, он получит копию протокола.