Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: выбросы, нашествие мух и ловушки для свалок

Деревню Походилова в Свердловской области этим летом атаковали полчища мух. Жители связали это с деятельностью Свердловской птицефабрики. По их мнению, предприятие сбрасывает слишком много удобрений в виде куриного помета на местные поля. Глава Сосновской сельской администрации Рудольф Едигарев заявил, что таким образом повышается урожайность и, как следствие, удойность коров. При этом мухи, по словам главы, могли размножиться и из-за местных жителей. Администрация Каменского района все же направила птицефабрике уведомление с просьбой снизить количество удобрений на почву.