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Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: выбросы, нашествие мух и ловушки для свалок

Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: выбросы, нашествие мух и ловушки для свалок

4 сентября 2023, 06:44
Фото: tagilcity.ru
На минувшей неделе газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение сероводорода, свердловскую деревню атаковали мухи, а организаторов несанкционированных свалок будут фиксировать фотоловушки. Главные экологические события в Нижнем Тагиле и регионе с 28 августа по 3 сентября.

На прошедшей неделе газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила один день. 28 августа возле вокзала сероводород оказался выше нормы в 3,8 раза. В этот же день в центре города ощущался сильный запах промышленных выбросов. Посты государственного мониторинга УГМС в период с 28 по 31 августа превышений вредных веществ не фиксировали. За остальные дни данные пока не опубликованы.

Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 28 августа
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Деревню Походилова в Свердловской области этим летом атаковали полчища мух. Жители связали это с деятельностью Свердловской птицефабрики. По их мнению, предприятие сбрасывает слишком много удобрений в виде куриного помета на местные поля. Глава Сосновской сельской администрации Рудольф Едигарев заявил, что таким образом повышается урожайность и, как следствие, удойность коров. При этом мухи, по словам главы, могли размножиться и из-за местных жителей. Администрация Каменского района все же направила птицефабрике уведомление с просьбой снизить количество удобрений на почву.

Власти поставят условие птицефабрике после жалоб свердловчан на полчища мух
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Предприятие в Арамиле ООО «СК Исеть» оштрафовано на 80 тысяч рублей за слив сточных вод в реку. Проверку проводила Сысертская межрайонная прокуратура. Установлено, что предприятие занимается строительством очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, однако при этом стоки попадают в Исеть. После вмешательства прокуратуры сброс был прекращен.

В Арамиле компанию оштрафовали за сброс сточных вод в реку Исеть
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Нарушителей, которые выбрасывают мусор в несанкционированных местах, теперь будут ловить с помощью камер. Фотоловушки установили в местах, где ранее свалки уже возникали: на окраинах населенных пунктов региона, в лесопарках, около водоемов. Камеры замаскированы и расположены на высоте 3-5 метров от земли. Фотоотчет передается в Минприроды Свердловской области. Когда организатор свалки будет установлен, он получит копию протокола.

В Свердловской области появились фотоловушки за создателями свалок
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Птицефабрика#Анна Григорьева#Выбросы#Мухи#Минприроды#Итоги недели#Удобрения
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