Какие компании подавали многомиллионные иски в Свердловской области в июне и июле

В апреле этого года в одном из домов на улице Свердлова в Екатеринбурге, который обслуживает УК «РЭМП Железнодорожного района» обрушилось перекрытие. В это время в квартире спали жильцы, которые чудом не пострадали. Управляющая компания пообещала взять ремонт на себя.