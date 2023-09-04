Какие компании подавали многомиллионные иски в Свердловской области в июне и июле

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Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
15 человек, входящих в сельскохозяйственный кооператив «Универсал», подали иск в арбитражный суд к Николаю Ширыкалову на 132 млн рублей в качестве взыскания убытков. Судебное дело находится в процессе.
СПК «Универсал» расположено на территории Камышлова и уже больше года находится в стадии ликвидации, которой руководит Николай Ширыкалов. Помимо этого дела, в суде идут еще два процесса по корпоративным спорам участников кооператива.
Арбитражный суд Свердловской области рассматривает иск от налоговой инспекции по делу о банкротстве Производственной компании «Урал Щебень» из-за задолженности в 111,6 млн рублей. Суд возбудил производство по делу.
ООО «ПК „Урал Щебень“» зарегистрировано в Екатеринбурге и специализируется на резке, обработке и отделке камня для использования в строительстве или в качестве дорожного покрытия, а также добыче общераспространенных полезных ископаемых.
Поставщик горячей воды АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» требует 55,7 млн рублей с ООО «Химмашэнерго» в качестве взыскания задолженности.
Ранее ООО «Химмашэнерго» проиграло суд «Уралсевергазу» более 74,2 млн рублей за долг по договору на поставку и транспортировку газа. Решение оспаривается в апелляционном суде.
Налоговая инспекция требует признать банкротом МУП «Тавдинские инженерные системы» за задолженность в размере 252 млн рублей. Суд постановил привлечь в качестве третьих лиц администрацию Тавдинского городского округа, Региональную энергетическую комиссию и Управление Федеральной антимонопольной службы. Заседание перенесено на сентябрь.
В марте этого года МУП «Тавдинские инженерные системы» было оштрафовано на 30 тысяч рублей за нарушения природоохранного законодательства РФ.
Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района», которая принадлежит депутату гордумы Екатеринбурга Александру Колесникову, подала иск к ресурсной компании «Т Плюс» на 91,4 млн рублей. Такую сумму УК требует в качестве взыскания задолженности. Суд принял заявление и возбудил производство по делу.
В апреле этого года в одном из домов на улице Свердлова в Екатеринбурге, который обслуживает УК «РЭМП Железнодорожного района» обрушилось перекрытие. В это время в квартире спали жильцы, которые чудом не пострадали. Управляющая компания пообещала взять ремонт на себя.
Застройщик-банкрот ООО «Офорт-К» из Екатеринбурга подал иск для привлечения Павла Евтихова и Ильи Полищука к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Электромонтажстрой» на сумму 50 млн рублей и по обязательствам ООО «СК Строй-Гарант» на сумму 30 млн рублей. Исковое заявление принято к производству.
ООО «Офорт-К» являлось застройщиком жилого комплекса «Да Винчи» в Екатеринбурге. Компания была «дочкой» ООО «СМУ-3», принадлежащей Илье Полищуку. На строительство он привлекал займы «Альфа-Банка», под залог недостроенных квартир. При выкупе дольщиками квартиры средства переводились банку и жилье выводилось из-под залога. Однако ряд квартир так и остался с обременением. В итоге застройщик был признан банкротом, а строительство объекта завершено на средства регионального Фонда защиты прав дольщиков и Фонда развития территорий.
Фармкомпания «Компания Белла Урал» требует взыскать с ООО «Годовалов», которое также занимается поставкой фармацевтической продукции, 38,6 млн рублей в качестве исполнения поставки товаров. Суд возбудил производство по делу.
В июле этого года приставы Пермского края арестовали имущество ООО «Годовалов». Обеспечительные меры приняты в связи с иском ПАО «Сбербанк». Компания должна банку 183,7 млн рублей.