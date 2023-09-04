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Какие компании подавали многомиллионные иски в Свердловской области в июне и июле

Какие компании подавали многомиллионные иски в Свердловской области в июне и июле

4 сентября 2023, 06:51
Фото: 1MI
Кто и за что требовал миллионы в Арбитражном суде в июне и июле 2023 года. Самые крупные иски в Свердловской области в материале TagilCity.ru.

Июнь

Споры в сельхозкооперативе

15 человек, входящих в сельскохозяйственный кооператив «Универсал», подали иск в арбитражный суд к Николаю Ширыкалову на 132 млн рублей в качестве взыскания убытков. Судебное дело находится в процессе.

СПК «Универсал» расположено на территории Камышлова и уже больше года находится в стадии ликвидации, которой руководит Николай Ширыкалов. Помимо этого дела, в суде идут еще два процесса по корпоративным спорам участников кооператива.

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Банкротство щебеночной компании

Арбитражный суд Свердловской области рассматривает иск от налоговой инспекции по делу о банкротстве Производственной компании «Урал Щебень» из-за задолженности в 111,6 млн рублей. Суд возбудил производство по делу.

ООО «ПК „Урал Щебень“» зарегистрировано в Екатеринбурге и специализируется на резке, обработке и отделке камня для использования в строительстве или в качестве дорожного покрытия, а также добыче общераспространенных полезных ископаемых.

Судебные разбирательства ресурсников

Поставщик горячей воды АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» требует 55,7 млн рублей с ООО «Химмашэнерго» в качестве взыскания задолженности.

Ранее ООО «Химмашэнерго» проиграло суд «Уралсевергазу» более 74,2 млн рублей за долг по договору на поставку и транспортировку газа. Решение оспаривается в апелляционном суде.

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Июль

Банкротство МУПа

Налоговая инспекция требует признать банкротом МУП «Тавдинские инженерные системы» за задолженность в размере 252 млн рублей. Суд постановил привлечь в качестве третьих лиц администрацию Тавдинского городского округа, Региональную энергетическую комиссию и Управление Федеральной антимонопольной службы. Заседание перенесено на сентябрь.

В марте этого года МУП «Тавдинские инженерные системы» было оштрафовано на 30 тысяч рублей за нарушения природоохранного законодательства РФ.

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Иск от компании депутата

Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района», которая принадлежит депутату гордумы Екатеринбурга Александру Колесникову, подала иск к ресурсной компании «Т Плюс» на 91,4 млн рублей. Такую сумму УК требует в качестве взыскания задолженности. Суд принял заявление и возбудил производство по делу.

В апреле этого года в одном из домов на улице Свердлова в Екатеринбурге, который обслуживает УК «РЭМП Железнодорожного района» обрушилось перекрытие. В это время в квартире спали жильцы, которые чудом не пострадали. Управляющая компания пообещала взять ремонт на себя.

Иск застройщика-банкрота

Застройщик-банкрот ООО «Офорт-К» из Екатеринбурга подал иск для привлечения Павла Евтихова и Ильи Полищука к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Электромонтажстрой» на сумму 50 млн рублей и по обязательствам ООО «СК Строй-Гарант» на сумму 30 млн рублей. Исковое заявление принято к производству.

ООО «Офорт-К» являлось застройщиком жилого комплекса «Да Винчи» в Екатеринбурге. Компания была «дочкой» ООО «СМУ-3», принадлежащей Илье Полищуку. На строительство он привлекал займы «Альфа-Банка», под залог недостроенных квартир. При выкупе дольщиками квартиры средства переводились банку и жилье выводилось из-под залога. Однако ряд квартир так и остался с обременением. В итоге застройщик был признан банкротом, а строительство объекта завершено на средства регионального Фонда защиты прав дольщиков и Фонда развития территорий.

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Разбирательства фармкомпаний

Фармкомпания «Компания Белла Урал» требует взыскать с ООО «Годовалов», которое также занимается поставкой фармацевтической продукции, 38,6 млн рублей в качестве исполнения поставки товаров. Суд возбудил производство по делу.

В июле этого года приставы Пермского края арестовали имущество ООО «Годовалов». Обеспечительные меры приняты в связи с иском ПАО «Сбербанк». Компания должна банку 183,7 млн рублей.

#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Арбитражный суд#Банкротство#Анна Григорьева#Муп#Налоговая инспекция
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