Канцлер Германии Шольц ждет мемов о повязке на глазу

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Шольц поблагодарил пользователей за поддержку и сказал, что его травма выглядит хуже, чем есть на самом деле. Об этом пишет RTVI.
Из-за полученной травмы канцлеру пришлось отменить запланированный визит в Херинген 3 сентября. В этом мероприятии он планировал принять участие в честь 25-летия работы своего коллеги по партии Михаэля Рота в немецком Бундестаге. Однако его планы на следующую неделю остаются без изменений.
Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в данный момент Шольц чувствует себя хорошо, несмотря на сложившиеся обстоятельства. По информации из Bild, 65-летний канцлер бегает три раза в неделю.