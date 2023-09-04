Канцлер Германии Шольц ждет мемов о повязке на глазу

Из-за полученной травмы канцлеру пришлось отменить запланированный визит в Херинген 3 сентября. В этом мероприятии он планировал принять участие в честь 25-летия работы своего коллеги по партии Михаэля Рота в немецком Бундестаге. Однако его планы на следующую неделю остаются без изменений.