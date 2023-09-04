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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:37

Канцлер Германии Шольц ждет мемов о повязке на глазу

4 сентября 2023, 12:35
Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время своей еженедельной пробежки в Потсдаме 2 сентября. Из-за этого он вынужден носить черную повязку на глазу. Свою фотографию с повязкой он опубликовал в социальной сети X (предыдущий Twitter).

Шольц поблагодарил пользователей за поддержку и сказал, что его травма выглядит хуже, чем есть на самом деле. Об этом пишет RTVI.

Из-за полученной травмы канцлеру пришлось отменить запланированный визит в Херинген 3 сентября. В этом мероприятии он планировал принять участие в честь 25-летия работы своего коллеги по партии Михаэля Рота в немецком Бундестаге. Однако его планы на следующую неделю остаются без изменений.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в данный момент Шольц чувствует себя хорошо, несмотря на сложившиеся обстоятельства. По информации из Bild, 65-летний канцлер бегает три раза в неделю.

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