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Контрактника из Екатеринбурга избили до смерти в Ростовской области

Контрактника из Екатеринбурга избили до смерти в Ростовской области

4 сентября 2023, 17:02
Фото: 1MI
48-летний военный из Екатеринбурга погиб в Ростовской области. Инцидент произошел 21 августа 2023 года.

Екатеринбуржец подписал контракт в июне 2023 года. Сперва его отправили на обучение в Оренбургскую область, потом перевели в Миллеровский район в Ростовской области. В день происшествия мужчина вместе со своим сослуживцем употреблял алкоголь около реки Деркул. Мимо проходившие полицейские сперва потребовали документы, а потом приковали свердловчанина наручниками к дереву и стали избивать, пишет 161.ru.

С полученными повреждениями его госпитализировали в больницу и прооперировали. После операции он позвонил жене и рассказал о произошедшем. Через некоторое время его состояние ухудшилось, а утром 24 августа 2023 года он скончался. Родственники несколько дней его искали, пока о его смерти не сообщил коллега. В эпикризе написали, что он умер от травмы головы, однако родственники заметили повреждения на его руках.

Военное управление СК организовало проверку по факту происшествия. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело. Из-за того, что проводятся экспертизы, тело близким погибшего не отдали. Источник 161.ru, знакомый с ситуацией, предположил, что нападавшими могли быть сотрудники военной полиции.

Напомним, 27 мая 2023 года в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге мужчина напал на военного из Ростовской области, у которого была бейсболка с буквой Z. Сотрудники полиции не стали задерживать нападавшего пассажира.

Мужчина с ручкой напал на военного в кепке с буквой Z в Екатеринбурге
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