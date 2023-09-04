Контрактника из Екатеринбурга избили до смерти в Ростовской области

С полученными повреждениями его госпитализировали в больницу и прооперировали. После операции он позвонил жене и рассказал о произошедшем. Через некоторое время его состояние ухудшилось, а утром 24 августа 2023 года он скончался. Родственники несколько дней его искали, пока о его смерти не сообщил коллега. В эпикризе написали, что он умер от травмы головы, однако родственники заметили повреждения на его руках.