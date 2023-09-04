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Космонавт из Серова вернулся на Землю после 186 дней в космической экспедиции

Космонавт из Серова вернулся на Землю после 186 дней в космической экспедиции

4 сентября 2023, 15:39
Фото: Midjourney
Уроженец Серова Андрей Федяев вернулся из космоса, где он пребывал 186 дней. Возвращение космонавта состоялось утром 4 сентября 2023 года.

Экспедиция началась 2 марта 2023 года. В этот день Федяев отправился в космос из космического центра им. Кеннеди, который находится в США, в составе экипажа «SpaceX Crew-6», рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Во время полета Федяев управлял манипулятором при переоборудовании космического судна, а также занимался перемещением переносного рабочего места с одного модуля на другой. Обратно на Землю корабль отправился 3 сентября 2023 года.

Андрей Федяев после школы окончил авиационный институт в Балашове. Космическая подготовка у него началась в 2012 году после конкурсного отбора в отряд российских космонавтов.

Напомним, 11 августа 2023 года на космодроме Восточный состоялся запуск станции «Луна-25».

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