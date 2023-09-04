«Кто-то булит ребенка»: жители Нижнего Тагила нашли записки со странным содержанием

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Записки были найдены в лесу. Надписи, судя по фото, были сделаны одним почерком и на одной бумаге. В записках перечислены имена людей: Надежда Бердникова, Анна Иванова, Ольга Елесина и Павел Жбанов. Всем им, как написано, подарил деньги некий Владимир Сергеевич, о чем он письменно сообщил от первого лица.
Одна из подписчиц группы предположила, что это — буллинг кого-то из детей.
Листы из одной тетради. Кто-то булит ребёнка. Родители детей написанных в расписках должны обратить внимание, — пишет Елена в комментария сообщества.
TagilCity.ru пообщался с представителем центром психолого-педагогической помощи Светланой Шауберт. Специалист, работающий с проблемными подростками, предположила, что написанное может значить все, что угодно. Представителя центра смутило, что «даритель» назван по имени и отчеству, а те, кому дарят — по имени и фамилии. Травить могут и взрослого человека. А может быть, это просто игра.
Изначально нужно обратиться в ПДН, они уже вычисляют, что за дети, где они учатся, а потом со всеми связываются, — отметила Светлана Шауберт.