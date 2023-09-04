«Кто-то булит ребенка»: жители Нижнего Тагила нашли записки со странным содержанием

TagilCity.ru пообщался с представителем центром психолого-педагогической помощи Светланой Шауберт. Специалист, работающий с проблемными подростками, предположила, что написанное может значить все, что угодно. Представителя центра смутило, что «даритель» назван по имени и отчеству, а те, кому дарят — по имени и фамилии. Травить могут и взрослого человека. А может быть, это просто игра.