Летающая лыжница из Нижнего Тагила получила три золотые медали на Кубке России

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Соревнования проходили с 30 августа по 3 сентября в Чайковском Пермского края. Там проводились 4-6 этапы летнего Кубка. Среди женщин все три старта выиграла Кристина Прокопьева, сообщили в спортшколе.
При этом среди мужчин дважды второе место занял еще один тагильчанин Илья Маньков.
Напомним, в марте 2023 года в Нижнем Тагиле проходили международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, а также лыжное двоеборье. В соревнованиях состязались спортсмены из 12 регионов России, а также дружественных стран.