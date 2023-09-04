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Published Сегодня, 08:43

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Updated Сегодня, 08:45

Летающая лыжница из Нижнего Тагила получила три золотые медали на Кубке России

Летающая лыжница из Нижнего Тагила получила три золотые медали на Кубке России

4 сентября 2023, 08:43
Фото: СШОР "Аист"
Воспитанница СШОР «Аист» Кристина Прокопьева из Нижнего Тагила трижды стала победительницей на этапах летнего Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина.

Соревнования проходили с 30 августа по 3 сентября в Чайковском Пермского края. Там проводились 4-6 этапы летнего Кубка. Среди женщин все три старта выиграла Кристина Прокопьева, сообщили в спортшколе.

Фото: СШОР "Аист"

При этом среди мужчин дважды второе место занял еще один тагильчанин Илья Маньков.

Напомним, в марте 2023 года в Нижнем Тагиле проходили международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, а также лыжное двоеборье. В соревнованиях состязались спортсмены из 12 регионов России, а также дружественных стран.

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#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Спортсмены#Лыжники#Ирина Кирилова
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