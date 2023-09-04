Массовый забег пройдет в парке Бондина Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Оно проводится с целью привлечь как можно больше жителей города к занятиям легкой атлетикой. Начало мероприятия в 08:00. В это время откроются площадки и зоны регистрации участников, а также будет подготавливаться трасса для забега.
Регистрировать участников будут с 10:00 до 11:30. Открытие самого мероприятия запланировано на 11:00. Забеги стартуют в 11:30.
Соревнования будут проводиться в нескольких группах:
Забеги будут проводиться на расстояние в 3 километра от Администрации Ленинского района по улице Горошникова до фитнес-клуба на улице Горошникова, 9 и обратно. Победителем будет считаться тот, кто быстрее всех пробежит дистанцию.
Также будет проведен дополнительный забег на 500 метров без учета времени. В нем могут участвовать семейные команды и дети до 10 лет.
Прием заявок на участие осуществляется на сайте Федерации легкой атлетики по Свердловской области. Отмечается, что при себе у участников должны быть медицинские справки или медицинские заявки.
По итогам мероприятия все победители будут награждены медалями и грамотами.