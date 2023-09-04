tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

«Кросс наций» в Нижнем Тагиле пройдет в середине сентября

Массовый забег пройдет в парке Бондина Нижнего Тагила

4 сентября 2023, 08:02
Фото: 1MI

«Кросс наций» в Нижнем Тагиле пройдет в середине сентября

В парке имени А. П. Бондина в Нижнем Тагиле состоится «Кросс наций». Мерпориятие запланировано на 16 сентября 2023 года.

Оно проводится с целью привлечь как можно больше жителей города к занятиям легкой атлетикой. Начало мероприятия в 08:00. В это время откроются площадки и зоны регистрации участников, а также будет подготавливаться трасса для забега.

Регистрировать участников будут с 10:00 до 11:30. Открытие самого мероприятия запланировано на 11:00. Забеги стартуют в 11:30.

Соревнования будут проводиться в нескольких группах:

  • Девушки 12-13 лет;
  • Девушки 14-15 лет;
  • Девушки 16-17 лет;
  • Девушки 18-29 лет;
  • Женщины 30-39 лет;
  • Женщины от 40 лет и старше;
  • Юноши 12-13 лет;
  • Юноши 14-15 лет;
  • Юноши 16-17 лет;
  • Юноши 18-29 лет;
  • Мужчины 30-39 лет;
  • Мужчины 40-49 лет;
  • Мужчины 50-59 лет;
  • Мужчины 60 лет и старше.

Забеги будут проводиться на расстояние в 3 километра от Администрации Ленинского района по улице Горошникова до фитнес-клуба на улице Горошникова, 9 и обратно. Победителем будет считаться тот, кто быстрее всех пробежит дистанцию.

Также будет проведен дополнительный забег на 500 метров без учета времени. В нем могут участвовать семейные команды и дети до 10 лет.

Прием заявок на участие осуществляется на сайте Федерации легкой атлетики по Свердловской области. Отмечается, что при себе у участников должны быть медицинские справки или медицинские заявки.

По итогам мероприятия все победители будут награждены медалями и грамотами.

Двоеборец из Нижнего Тагила победил во Всероссийских соревнованиях
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Екатеринбурга и Тюмени победили на II этапе по дрифту в Нижнем ТагилеПобедителями на чемпионате по воркауту стали четыре спортсмена Нижнего ТагилаДетсад № 112 из Нижнего Тагила стал победителем Всероссийского конкурса организаций
#Свободное время#Нижний Тагил#Бег#Забег#Кросс наций#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: выбросы, нашествие мух и ловушки для свалок
Сегодня, 06:44
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
В Верхней Салде продолжается кадровая чехарда: 5 мэров, 6 директоров ВСМПО-АВИСМА
1 сентября, 15:31
Какие компании подавали многомиллионные иски в Свердловской области в июне и июле
Сегодня, 06:51
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
«Сними попу, сними писю»: тагильчанка нашла в телефоне дочери эротические задания
Вчера, 06:34