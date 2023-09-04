Местный житель жестко избил малыша на детской площадке в Карпинске

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Известно, что злоумышленник бил малыша ногами. Удары пришлись в том числе по голове и спине, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
В результате следователи организовали проведение процессуальной проверки. Сейчас они выясняют все детали ЧП, чтобы принять процессуальное решение.
Ранее житель Екатеринбурга избил девушку за то, что она пыталась забрать ребенка из его машины. Девушка выставляла руки вперед для защиты от нападения, а мужчина толкал и бил ее, а потом ударил ногой.