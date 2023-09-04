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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В Карпинске местный житель избил малыша

Местный житель жестко избил малыша на детской площадке в Карпинске

4 сентября 2023, 09:22
Фото: Midjourney

В Карпинске местный житель избил малыша

В Карпинске на детской площадке местный житель избил ребенка. Теперь следователи выясняют все обстоятельства этого ЧП.

Известно, что злоумышленник бил малыша ногами. Удары пришлись в том числе по голове и спине, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

В результате следователи организовали проведение процессуальной проверки. Сейчас они выясняют все детали ЧП, чтобы принять процессуальное решение.

Ранее житель Екатеринбурга избил девушку за то, что она пыталась забрать ребенка из его машины. Девушка выставляла руки вперед для защиты от нападения, а мужчина толкал и бил ее, а потом ударил ногой.

Мужчина в Екатеринбурге избил девушку за попытку забрать у него ребенка
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#Происшествия#Ребенок#Избиение#Карпинск#Нападение#ЧП#Избиение ребенка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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