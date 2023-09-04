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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с бетономешалкой в Екатеринбурге

Момент смертельного ДТП с бетономешалкой в Екатеринбурге попал на видео

4 сентября 2023, 11:43
Фото: скриншот видео ГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с бетономешалкой в Екатеринбурге

Подробности смертельного ДТП с бетономешалкой в Екатеринбурге рассказали в ГИБДД. Авария случилась утром 4 сентября на улице Фронтовых бригад, 2А.

По предварительным данным, водитель авто Kassbohrer SILOLEGEND ехал по улице Фронтовых бригад. В какой-то момент он допустил наезд на пешехода, который решил перейти дорогу в неположенном месте.

В результате 84-летний мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Установлено, что за рулем бетономешалки находился 49-летний мужчина. Он управляет транспортом в общей сложности 28 лет.

На место происшествия также выезжали руководители ГИБДД Екатеринбурга. На месте были проведены замеры и составлены необходимые документы. Проводится расследование.

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