Момент смертельного ДТП с бетономешалкой в Екатеринбурге попал на видео

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По предварительным данным, водитель авто Kassbohrer SILOLEGEND ехал по улице Фронтовых бригад. В какой-то момент он допустил наезд на пешехода, который решил перейти дорогу в неположенном месте.
В результате 84-летний мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что за рулем бетономешалки находился 49-летний мужчина. Он управляет транспортом в общей сложности 28 лет.
На место происшествия также выезжали руководители ГИБДД Екатеринбурга. На месте были проведены замеры и составлены необходимые документы. Проводится расследование.