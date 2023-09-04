На Серовском тракте под Нижним Тагилом у водителя произошел инсульт

Это случилось в дневное время 30 августа в районе поселка Евстюниха под Нижним Тагилом. Водитель легковушки выехал из села Лая и на протяжении нескольких километров время от времени выезжал на встречку. Об этом сообщается в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)».