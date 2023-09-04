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На Серовском тракте под Нижним Тагилом у водителя произошел инсульт

На Серовском тракте под Нижним Тагилом у водителя произошел инсульт

4 сентября 2023, 13:47
Фото: 1MI
На Серовском тракте под Нижним Тагилом у водителя произошел инсульт прямо за рулем. Он вылетел на встречку и чуть не врезался в другие авто.

Это случилось в дневное время 30 августа в районе поселка Евстюниха под Нижним Тагилом. Водитель легковушки выехал из села Лая и на протяжении нескольких километров время от времени выезжал на встречку. Об этом сообщается в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)».

Другим автомобилистам приходилось съезжать на обочину, чтобы избежать столкновения. Видеорегистратор заснял виляющую машину.

Примерно минут через 15 в районе весового контроля получилось его зажать. Передали его сотрудникам ГИБДД. Инспектор перезвонил в течение часа и сказал, что водитель трезв, доставили его в больницу, — сказал свидетель событий.

Отмечается, что одним из признаков микроинсульта является помутнение сознания. В этом состоянии человек не видит опасности.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Больница#ДТП#ГИБДД#Инсульт#Видеорегистратор#Екатеринбург#Встречка#Дарья Сорокина
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