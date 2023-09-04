На Серовском тракте под Нижним Тагилом у водителя произошел инсульт

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Это случилось в дневное время 30 августа в районе поселка Евстюниха под Нижним Тагилом. Водитель легковушки выехал из села Лая и на протяжении нескольких километров время от времени выезжал на встречку. Об этом сообщается в сообществе «Екатеринбург-Серов (Online)».
Другим автомобилистам приходилось съезжать на обочину, чтобы избежать столкновения. Видеорегистратор заснял виляющую машину.
Примерно минут через 15 в районе весового контроля получилось его зажать. Передали его сотрудникам ГИБДД. Инспектор перезвонил в течение часа и сказал, что водитель трезв, доставили его в больницу, — сказал свидетель событий.
Отмечается, что одним из признаков микроинсульта является помутнение сознания. В этом состоянии человек не видит опасности.