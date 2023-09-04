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Названа новая версия гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском

Названа новая версия гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском

4 сентября 2023, 08:52
Фото: 1MI
В программе у Андрея Малахова была озвучена новая версия гибели 16-летней школьницы в Каменске-Уральском.

Программа вышла в эфир на канале «Россия 1». Туда приехал отец погибшей, ее крестная и знакомые, а также эксперты. Среди версий наступления смерти называлось и отравление энергетиком.

Дана отправляла видео своей подруге о том, что пьет энергетик — три штуки. Похожий случай был в Симферополе, когда 14-летний выпил одну банку и умер, — рассказала одна из журналистов студии.

Отец погибшей Александр не верит в эту версию. Знакомый девушки, также присутствующий в студии, рассказал о некоторых деталях поиска девушки. Он рассказал, что заявление о пропаже дочери писала ее мать.

Тело погибшей Даны было найдено кинологом в канаве, пульса уже не было. Также в эфире отец девушки высказал, что считает себя виноватым в произошедшем, так как он не защитил ее, когда она одна шла домой с вокзала. При этом он не знал, что она идет в одиночестве.

Напомним, что 16-летняя Дана пропала в Каменске-Уральском вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но нашли ее лишь на следующий день в канаве.

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#Каменск-Уральский#Андрей Малахов#Девушка#Школьница#Вокзал#Кинолог#Пропажа#Симферополь#Дарья Сорокина
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