Названа новая версия гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском

Тело погибшей Даны было найдено кинологом в канаве, пульса уже не было. Также в эфире отец девушки высказал, что считает себя виноватым в произошедшем, так как он не защитил ее, когда она одна шла домой с вокзала. При этом он не знал, что она идет в одиночестве.