Названа новая версия гибели 16-летней девушки в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Программа вышла в эфир на канале «Россия 1». Туда приехал отец погибшей, ее крестная и знакомые, а также эксперты. Среди версий наступления смерти называлось и отравление энергетиком.
Дана отправляла видео своей подруге о том, что пьет энергетик — три штуки. Похожий случай был в Симферополе, когда 14-летний выпил одну банку и умер, — рассказала одна из журналистов студии.
Отец погибшей Александр не верит в эту версию. Знакомый девушки, также присутствующий в студии, рассказал о некоторых деталях поиска девушки. Он рассказал, что заявление о пропаже дочери писала ее мать.
Тело погибшей Даны было найдено кинологом в канаве, пульса уже не было. Также в эфире отец девушки высказал, что считает себя виноватым в произошедшем, так как он не защитил ее, когда она одна шла домой с вокзала. При этом он не знал, что она идет в одиночестве.
Напомним, что 16-летняя Дана пропала в Каменске-Уральском вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой, но нашли ее лишь на следующий день в канаве.