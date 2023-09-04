Очистка Авроринского водохранилища планируется под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Все работы подрядчику необходимо окончить не позднее 1 декабря 2023 года. На это из бюджета региона выделено пять миллионов рублей. Предельная стоимость проектируемого мероприятия должна составлять не более 50 миллионов рублей.
Работы по очистке ложа водохранилища будут выполняться с целью осуществления мер по его охране, а также улучшения гидрографической сети на территории Свердловской области.
Подрядчик проведет полевые и инженерные изыскания, камеральные работы и затем сформирует технические отчеты в бумажной и электронной форме.
Заявки на электронный аукцион принимаются до 7 сентября 2023 года. Затем комиссия выберет победителя тендера.