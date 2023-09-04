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Очистка Авроринского водохранилища планируется под Нижним Тагилом

Очистка Авроринского водохранилища планируется под Нижним Тагилом

4 сентября 2023, 11:39
Фото: 1MI
Подрядчика на разработку проектной документации для очистки Авроринского водохранилища ищет Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Объект находится в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом.

Все работы подрядчику необходимо окончить не позднее 1 декабря 2023 года. На это из бюджета региона выделено пять миллионов рублей. Предельная стоимость проектируемого мероприятия должна составлять не более 50 миллионов рублей.

Работы по очистке ложа водохранилища будут выполняться с целью осуществления мер по его охране, а также улучшения гидрографической сети на территории Свердловской области.

Подрядчик проведет полевые и инженерные изыскания, камеральные работы и затем сформирует технические отчеты в бумажной и электронной форме.

Заявки на электронный аукцион принимаются до 7 сентября 2023 года. Затем комиссия выберет победителя тендера.

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