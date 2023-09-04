Организаторы открыли регистрацию на конкурс «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Результаты объявят в 2024 году. За победу в конкурсе предусмотрены сертификаты, дающие возможность улучшить жилищные условия и совершить поездку по России. Кроме того, организаторы позаботились и о множестве других призов, пишет gorod55.ru.
На протяжении первой учебной недели всем школьникам страны в рамках «Разговоров о важном» будут рассказывать о конкурсе «Это у нас семейное». Напомним, что глава государства Владимир Путин объявил о старте конкурса 1 сентября на открытом уроке мастерской управления «Сенеж».
В течение первых нескольких часов после того, как стартовала регистрация, на участие в проекте направили заявки более ста семей из шестидесяти четырех субъектов страны. Самым юным конкурсантам — по шесть лет, самому старшему — 101 год. Самой многочисленной на настоящий момент является команда Плотниковых из Оренбуржья — 10 членов семьи, из которых шестеро — дети.
Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал, что с участием российских семей создается новая история, которая так и называется — «Это у нас семейное».
«Идея этого конкурса родилась в семье, мы с большой любовью готовили его к жизни и теперь вместе с участниками будем работать над тем, чтобы наш новый проект стал действительно народным, а значит востребованным и любимым», — сказал Алексей Комиссаров.
Ректор отметил, что в основе успеха лежат сплоченность, стремление людей к созданию дружных и крепких семей, а также вера в добрые традиции. На столь уникальный эксперимент по объединению поколений и укреплению семьи общими интересами организаторы решились благодаря поддержке общественности.
Заявки на конкурс будут приниматься до 4 ноября. Зарегистрироваться для участия можно на сайте этосемейное.рф. По правилам конкурса участниками могут быть команды, состоящие не менее чем из четырех родственников, представленных не менее чем тремя поколениями.
Программа конкурса включает в себя дистанционный этап, полуфиналы на уровне округов, а также большой финал. Он соберет триста семей со всей страны. Заключительный этап конкурса пройдет в Москве летом 2024 года.