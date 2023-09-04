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Updated Сегодня, 20:42

После столкновения с деревом автомобиль загорелся

Отправлена под домашний арест виновница страшной аварии под Алапаевском

4 сентября 2023, 20:42
Фото: УГИБДД по Свердловской области
После столкновения с деревом автомобиль загорелся
Алапаевский суд решил отправить под домашний арест Анастасию Г., которая устроила смертельное ДТП на подъезде к саду «Южный» утром 2 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

В тот день 30-летняя девушка, будучи нетрезвой, села за руль Hyundai Solaris. Потеряв на дороге управление, она вместе с двумя пассажирами — родной сестрой и пасынком врезалась в дерево. Машина загорелась, близкие Анастасии не смогли из нее выбраться, хотя ехали не пристегнутыми.

Выяснилось, что девушка допустила превышение скорости, в ее крови обнаружили 0,531 промилле. Теперь ей грозит до 15 лет колонии.

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