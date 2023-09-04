Отправлена под домашний арест виновница страшной аварии под Алапаевском

В тот день 30-летняя девушка, будучи нетрезвой, села за руль Hyundai Solaris. Потеряв на дороге управление, она вместе с двумя пассажирами — родной сестрой и пасынком врезалась в дерево. Машина загорелась, близкие Анастасии не смогли из нее выбраться, хотя ехали не пристегнутыми.