Отправлена под домашний арест виновница страшной аварии под Алапаевском

Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:42
Updated Сегодня, 20:42
В тот день 30-летняя девушка, будучи нетрезвой, села за руль Hyundai Solaris. Потеряв на дороге управление, она вместе с двумя пассажирами — родной сестрой и пасынком врезалась в дерево. Машина загорелась, близкие Анастасии не смогли из нее выбраться, хотя ехали не пристегнутыми.
Выяснилось, что девушка допустила превышение скорости, в ее крови обнаружили 0,531 промилле. Теперь ей грозит до 15 лет колонии.