Погибший байкер в ДТП в Екатеринбурге был участником СВО

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
По словам его подруги Натальи, Вячеслав недавно вернулся со спецоперации. Это случилось в июле. Причиной возвращения стали два ранения. У мужчины уже имеется несколько наград.
Она отметила, что погибший был добрым и отзывчивым. Кроме того, он любил животных. У него осталась мама. Она воспитывала сына одна.
Вячеслав скончался в больнице. Ему была проведена операция, однако спасти его не удалось. Теперь родные собирают средства на похороны. Пока дата прощания неизвестна.