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Участник СВО погиб в ДТП в Екатеринбурге

Погибший байкер в ДТП в Екатеринбурге был участником СВО

4 сентября 2023, 07:01
Фото: 1MI

Участник СВО погиб в ДТП в Екатеринбурге

Стала известна личность байкера, который скончался в результате ДТП с фургоном в Екатеринбурге. Им был 24-летний Вячеслав.

По словам его подруги Натальи, Вячеслав недавно вернулся со спецоперации. Это случилось в июле. Причиной возвращения стали два ранения. У мужчины уже имеется несколько наград.

Она отметила, что погибший был добрым и отзывчивым. Кроме того, он любил животных. У него осталась мама. Она воспитывала сына одна.

Вячеслав скончался в больнице. Ему была проведена операция, однако спасти его не удалось. Теперь родные собирают средства на похороны. Пока дата прощания неизвестна.

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