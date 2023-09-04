Причины пожара в Бызово под Нижним Тагилом не установлены спустя полгода

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
На установлением причин пожара работает испытательная пожарная лаборатория Свердловской области. По сообщению отдела надзорной деятельности, специалисты регионального учреждения в начале июля высылали уведомления о том, что экспертиза была продлена.
Еще не поступало заключение от ИПЛ. Причина не установлена до сих пор, — сообщили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Известно, что проверка по пожару и получение результатов экспертизы может длиться несколько месяцев. Специалисты устанавливают очаг и причины пожара, исследуют вещества и материалы, а также проводят специальные пожарные экспертизы.
Напомним, пожар в Бызово, уничтоживший 10 домов местных жителей и дачников из Нижнего Тагила, произошел 9 апреля 2023 года. В пожаре на двух тысячах квадратных метров никто не пострадал. Оставшимся без дома местным жителям выделили временное жилье в селе. Редакция TagilCity.ru общалась с одним из пострадавших: сотрудник УВЗ лишился дачи, но получил полную компенсацию стоимости от страховой.