Причины пожара в Бызово под Нижним Тагилом не установлены спустя полгода

Напомним, пожар в Бызово, уничтоживший 10 домов местных жителей и дачников из Нижнего Тагила, произошел 9 апреля 2023 года. В пожаре на двух тысячах квадратных метров никто не пострадал. Оставшимся без дома местным жителям выделили временное жилье в селе. Редакция TagilCity.ru общалась с одним из пострадавших: сотрудник УВЗ лишился дачи, но получил полную компенсацию стоимости от страховой.