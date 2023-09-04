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Причины пожара в Бызово под Нижним Тагилом не установлены спустя полгода

Причины пожара в Бызово под Нижним Тагилом не установлены спустя полгода

4 сентября 2023, 11:08
Фото: tagilcity.ru
Обстоятельства, при которых 9 апреля произошел пожар в селе Бызово под Нижним Тагилом, уничтоживший 10 домов, до сих пор не выяснены. С момента ЧП прошло почти полгода.

На установлением причин пожара работает испытательная пожарная лаборатория Свердловской области. По сообщению отдела надзорной деятельности, специалисты регионального учреждения в начале июля высылали уведомления о том, что экспертиза была продлена.

Еще не поступало заключение от ИПЛ. Причина не установлена до сих пор, — сообщили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Известно, что проверка по пожару и получение результатов экспертизы может длиться несколько месяцев. Специалисты устанавливают очаг и причины пожара, исследуют вещества и материалы, а также проводят специальные пожарные экспертизы.

Что происходит на пепелище 10 сгоревших домов в селе Бызово под Нижним Тагилом
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Напомним, пожар в Бызово, уничтоживший 10 домов местных жителей и дачников из Нижнего Тагила, произошел 9 апреля 2023 года. В пожаре на двух тысячах квадратных метров никто не пострадал. Оставшимся без дома местным жителям выделили временное жилье в селе. Редакция TagilCity.ru общалась с одним из пострадавших: сотрудник УВЗ лишился дачи, но получил полную компенсацию стоимости от страховой.

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