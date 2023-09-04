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Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:30

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Пропавшая женщина из Сургута, которую искали в Свердловской области, найдена мертвой

Пропавшая женщина из Сургута, которую искали в Свердловской области, найдена мертвой

4 сентября 2023, 05:30
Фото: 1MI
38-летняя Юлия Истомина из Сургута, поиски которой велись больше месяца, найдена мертвой. Ее тело нашли 1 сентября 2023 года.

О том, что женщину нашли погибшей, рассказали сотрудники отряда «Лиза Алерт». Также волонтеры выразили соболезнования ее родственникам и друзьям.

Причины и обстоятельства смерти Истоминой не сообщаются.

Напомним, жительницу Сургута искали с 26 июля 2023 года. В том числе поиски велись и в Свердловской области. Сведений о ее исчезновении было немного, также было неизвестно, в какой одежде она была в момент пропажи.

Пропавшая больше месяца назад женщина из Сургута разыскивается в Свердловской области
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