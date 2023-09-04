Пропавшая женщина из Сургута, которую искали в Свердловской области, найдена мертвой

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
О том, что женщину нашли погибшей, рассказали сотрудники отряда «Лиза Алерт». Также волонтеры выразили соболезнования ее родственникам и друзьям.
Причины и обстоятельства смерти Истоминой не сообщаются.
Напомним, жительницу Сургута искали с 26 июля 2023 года. В том числе поиски велись и в Свердловской области. Сведений о ее исчезновении было немного, также было неизвестно, в какой одежде она была в момент пропажи.