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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Пьяный житель поселка Висим в Нижнем Тагиле вломился к соседке в дом

Пьяный житель поселка Висим в Нижнем Тагиле вломился к соседке в дом

4 сентября 2023, 14:07
Фото: 1MI
Пьяный 30-летний житель Висима в Нижнем Тагиле вторгся в частный жилой дом к соседке, с которой у него возник конфликт. Инцидент произошел ночью 6 августа 2023 года.

Накануне вечером мужчина, возвращаясь с работы, зашел в местный магазин, в котором была его соседка. Женщина обвинила тагильчанина в том, что он утром задавил ее кота на своем автомобиле. Между ними возникла ссора, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Ночью, употребив алкоголь, свердловчанин отправился в дом к соседке для выяснения отношений. Так как местная жительница не открывала ему дверь, мужчина ее выломал и зашел внутрь, где у них продолжился конфликт. Вскоре после этого он ушел.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по факту незаконного проникновения в чужой дом. Сейчас материалы дела отправлены мировому судье на рассмотрение.

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге женщина обвинила автомобилиста в том, что он якобы чуть не сбил ее ребенка на велосипеде, и пнула его машину. В ответ мужчина стал ее оскорблять и пнул велосипед, а потом стал драться с ее мужем. В полиции по факту конфликта проводят проверку.

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