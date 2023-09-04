Пьяный житель поселка Висим в Нижнем Тагиле вломился к соседке в дом

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Накануне вечером мужчина, возвращаясь с работы, зашел в местный магазин, в котором была его соседка. Женщина обвинила тагильчанина в том, что он утром задавил ее кота на своем автомобиле. Между ними возникла ссора, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Ночью, употребив алкоголь, свердловчанин отправился в дом к соседке для выяснения отношений. Так как местная жительница не открывала ему дверь, мужчина ее выломал и зашел внутрь, где у них продолжился конфликт. Вскоре после этого он ушел.
В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по факту незаконного проникновения в чужой дом. Сейчас материалы дела отправлены мировому судье на рассмотрение.
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге женщина обвинила автомобилиста в том, что он якобы чуть не сбил ее ребенка на велосипеде, и пнула его машину. В ответ мужчина стал ее оскорблять и пнул велосипед, а потом стал драться с ее мужем. В полиции по факту конфликта проводят проверку.