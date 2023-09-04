Пьяный житель поселка Висим в Нижнем Тагиле вломился к соседке в дом

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге женщина обвинила автомобилиста в том, что он якобы чуть не сбил ее ребенка на велосипеде, и пнула его машину. В ответ мужчина стал ее оскорблять и пнул велосипед, а потом стал драться с ее мужем. В полиции по факту конфликта проводят проверку.