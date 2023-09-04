Рабочему из Екатеринбурга повредили машину из-за поддержки СВО

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Мне повредили машину из-за поддержки спецоперации. На машине был военный шеврон под лобовым стеклом, — пишет telegram-канал «Лампа», ссылаясь на рабочего.
Инцидент случился в конце июля 2023 года. Мужчина оставил автомобиль около проходной предприятия, где он трудится. Утром неизвестный вышел из такси и стал пинать машину ногами.
После окончания смены владелец вернулся к своему транспорту и увидел вмятины. Он считает, что других причин для повреждения автомобиля, кроме шеврона, у неизвестного не было. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Полученный ущерб он оценил в 90 тысяч рублей.