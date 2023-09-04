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Updated Сегодня, 06:12

Рабочему из Екатеринбурга повредили машину из-за поддержки СВО

Рабочему из Екатеринбурга повредили машину из-за поддержки СВО

4 сентября 2023, 06:10
Фото: Telegram-канал «Лампа»
В Екатеринбурге рабочему неизвестные повредили автомобиль. Он считает, что сделали они это из-за военного шеврона в поддержку СВО, размещенного под лобовым стеклом.
Мне повредили машину из-за поддержки спецоперации. На машине был военный шеврон под лобовым стеклом, — пишет telegram-канал «Лампа», ссылаясь на рабочего.

Инцидент случился в конце июля 2023 года. Мужчина оставил автомобиль около проходной предприятия, где он трудится. Утром неизвестный вышел из такси и стал пинать машину ногами.

Фото: Telegram-канал «Лампа»

После окончания смены владелец вернулся к своему транспорту и увидел вмятины. Он считает, что других причин для повреждения автомобиля, кроме шеврона, у неизвестного не было. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Полученный ущерб он оценил в 90 тысяч рублей.

#Транспорт#Полиция#Машина#Екатеринбург#Ирина Кирилова#СВО#Кириминал
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