Рабочему из Екатеринбурга повредили машину из-за поддержки СВО

После окончания смены владелец вернулся к своему транспорту и увидел вмятины. Он считает, что других причин для повреждения автомобиля, кроме шеврона, у неизвестного не было. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Полученный ущерб он оценил в 90 тысяч рублей.