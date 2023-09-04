Роспотребнадзор: отказ обслуживать детей в магазине Нижней Салды был незаконным

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Как стало известно редакции TagilCity.ru, после публикации материала детей из семьи все-таки начали обслуживать в местном магазине «Рубин».
Я не хожу, но детей отпускают. Спасибо большое. Их предупредили что ли? — уточнила жительница Нижней Салды Елена в разговоре с корреспондентом TagilCity.ru.
Вероятно, предпринимательница проконсультировалась со специалистами и узнала, что необоснованный отказ от обслуживания клиента может решаться в судебном порядке.
В соответствии с законом «О защите прав потребителей» граждане вправе предъявить иск по своему месту жительства либо по местонахождению ответчика. При обращении в суд потребитель освобождается от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав, — пояснил редакции TagilCity.ru Юрий Огнев, врио начальника территориального управлении Роспотребнадзора по Нижнему Тагилу и Верхнесалдинскому району.
Также специалист пояснил, что 14-летний ребенок, о котором идет речь в материале редакции, совершал мелкую бытовую сделку. На нее, уточняет Юрий Огнев, не требуется письменного согласия родителя. Поэтому нарушений со стороны семьи не было.
Что касается «фальшивых» купюр, то подобные случаи специалисты Роспотребнадзора перенаправляют в полицию. За два года — 2022 и 2023 — был зарегистрирован только один похожий случай.