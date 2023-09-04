Роспотребнадзор: отказ обслуживать детей в магазине Нижней Салды был незаконным

Также специалист пояснил, что 14-летний ребенок, о котором идет речь в материале редакции, совершал мелкую бытовую сделку. На нее, уточняет Юрий Огнев, не требуется письменного согласия родителя. Поэтому нарушений со стороны семьи не было.