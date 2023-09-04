СК начал проверку после нападения стаи собак на девочку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Стая, по данным силовиков, обитает в микрорайоне «Семь ключей». Кроме того, известно, что собаки уже длительное время нападают на людей и других животных. В результате одного из таких инцидентов пострадала девочка. Обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, стая собак напала на 10-летнюю девочку в Екатеринбурге. Инцидент случился на Решетской улице. Девочка гуляла с подругой, когда к ней подбежали собаки и начали кусать. До этого один из псов напал на девушку в частном секторе.