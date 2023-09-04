tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

СК начал проверку после нападения стаи собак на девочку в Екатеринбурге

СК начал проверку после нападения стаи собак на девочку в Екатеринбурге

4 сентября 2023, 07:36
Фото: Midjourney
Следственный комитет по Свердловской области начал проверку после сообщений о том, что на девочку в Екатеринбурге напала стая собак.

Стая, по данным силовиков, обитает в микрорайоне «Семь ключей». Кроме того, известно, что собаки уже длительное время нападают на людей и других животных. В результате одного из таких инцидентов пострадала девочка. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, стая собак напала на 10-летнюю девочку в Екатеринбурге. Инцидент случился на Решетской улице. Девочка гуляла с подругой, когда к ней подбежали собаки и начали кусать. До этого один из псов напал на девушку в частном секторе.

Стая бездомных собак напала на девочку в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Живодер из Екатеринбурга рассказал о мотивах убийства собакиСобаки охранника в поселке Свердловской области загрызли несколько десятков кур«Цепь вросла в шею»: в Екатеринбурге спасают брошенную собаку
#Происшествия#Дети#Нападение#Собаки#Пострадавшие#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: выбросы, нашествие мух и ловушки для свалок
Сегодня, 06:44
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
В Верхней Салде продолжается кадровая чехарда: 5 мэров, 6 директоров ВСМПО-АВИСМА
1 сентября, 15:31
Какие компании подавали многомиллионные иски в Свердловской области в июне и июле
Сегодня, 06:51
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
«Сними попу, сними писю»: тагильчанка нашла в телефоне дочери эротические задания
Вчера, 06:34