Спортивные школы Нижнего Тагила: обзор бюджетных учреждений с бесплатным обучением

Среди муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (МБУ ДО) Нижнего Тагила есть как обычные спортивные школы (секции), так и спортивные школы олимпийского резерва (СШОР). Отличие последних в том, что обучаются здесь те, кто серьезно увлекается спортом и даже настроен на спортивную карьеру: из СШОР ребята, как правило, попадают в юниорские сборные и т. д. Учебный год в спортшколах Нижнего Тагила тоже стартует в начале осени — в сентябре. То есть скоро наступит обучение в рамках 2023/2024 учебного года. А сейчас как раз разгар работы у приемной комиссии: идет прием документов и зачисление.