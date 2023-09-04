Спортивные школы Нижнего Тагила: обзор бюджетных учреждений с бесплатным обучением

Posted Сегодня, 07:50
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Среди муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (МБУ ДО) Нижнего Тагила есть как обычные спортивные школы (секции), так и спортивные школы олимпийского резерва (СШОР). Отличие последних в том, что обучаются здесь те, кто серьезно увлекается спортом и даже настроен на спортивную карьеру: из СШОР ребята, как правило, попадают в юниорские сборные и т. д. Учебный год в спортшколах Нижнего Тагила тоже стартует в начале осени — в сентябре. То есть скоро наступит обучение в рамках 2023/2024 учебного года. А сейчас как раз разгар работы у приемной комиссии: идет прием документов и зачисление.
Одна из крупнейших спортивных школ в Нижнем Тагиле. СШОР основана в 1991 году и рассчитана для занятий более чем 700 человек. Школа великолепно оснащена: имеется собственный стадион, футбольное поле с искусственным покрытием, спортивные залы для занятий боевыми искусствами. В «Юности» преподают более 25 тренеров высокой квалификации, среди которых мастера спорта и заслуженные тренеры РФ. В настоящее время ведется обучение по следующим направлениям:
Дети принимаются на обучение в возрасте 7-8 лет. В начале августа стартует прием документов, а в конце месяца проводится индивидуальный отбор, по итогам которого наиболее успешные кандидаты будут зачислены в бюджетные группы.
Спортивная школа «Юпитер» расположена на проспекте Мира, 42а.
Воспитанники спортивной школы «Юпитер» не раз становились призерами на соревнованиях внутри города и области. Спортшкола имеет хороший рейтинг, является востребованной среди молодежи. В данный момент здесь обучаются более 1300 воспитанников, обучение проходит по следующим дисциплинам:
В распоряжении юных атлетов из Нижнего Тагила ледовая арена, стадион, плавательный бассейн, волейбольный зал, залы для занятий боевыми искусствами и пр. На базе спортивной школы работают 30 педагогов, многие из которых имеют титулы.
В секцию фигурного катания принимают детей с 6 лет, в группы по плаванию, тхэквондо и футболу — с 7 лет. В другие виды спорта прием осуществляется с 8-9 лет. Для зачисления в бюджетную группу кандидатам необходимо сдать определенные нормативы и пройти индивидуальный отбор. Количество принимаемых детей зависит от выделенных ведомством квот. Прием документов в спортивную школу стартует в начале августа. Затем вплоть до конца сентября идет сдача нормативов, отбор и зачисление.
Подробнее можно узнать обратившись лично в школу по адресу: Уральский проспект, 65.
Одна из новейших спортивных школ Нижнего Тагила. Открыта в 2000 году. Несмотря на это, учреждение уже успело подготовить ряд выдающихся спортсменов в разных дисциплинах: среди них призеры первенства России, чемпионатов Европы и мира. Их имена можно увидеть на официальном сайте ДЮСШ. Спортшкола ведет обучение по таким видам спорта:
Примечательно, что занятия ведутся в трех районах Нижнего Тагила — Ленинском, Дзержинском и Тагилстроевском. То есть дети могут выбрать, какую секцию им посещать удобнее. В штат спортивной школы входят 11 квалифицированных наставников.
Прием воспитанников в спортивное учреждение осуществляется с 7-9 лет. Все зависит от того, какой вид спорта выберет ребенок и какую программу: спортивную подготовку или оздоровительную. О наборе в начальные группы администрация ДЮСШ сообщает заранее, за определенный период до начала учебного года. Все желающие жители Нижнего Тагила могут прийти и подать пакет документов в приемную комиссию, а затем пройти обязательную сдачу нормативов. По их итогам и будет производиться зачисление.
Узнать о сроках и условиях набора можно непосредственно на месте, в самой школе, по адресу: ул. Космонавтов, 10.
Спортшкола Нижнего Тагила входит в число лучших ДЮСШ по Свердловской области. Воспитанники «Уральца» являются сильными противниками на спортивных соревнованиях, которые проводятся на городском, региональном и даже на общероссийском уровне. Для развития ребят в СШОР есть все условия: просторные спортивные и тренажерные залы с необходимым оборудованием и инвентарем. Обучение в школе ведется по следующим спортивным направлениям:
Для каждой из представленных дисциплин существует свой возрастной стандарт для приема в группу. Так, позже всех принимают в кикбоксинг — с 10 лет, в бокс и лыжные гонки — с 9 лет, в дзюдо и футбол — с 7 лет, в гребной слалом — с 8 лет.
О наборе новичков в спортивную школу администрация сообщает заранее, в соответствии со своим планом рабочих мероприятий. Так, в этом году прием документов проводится с 3 августа по 20 сентября. Затем проводится индивидуальный отбор кандидатов и зачисление их в группы.
Учреждение расположено по адресу: ул. Октябрьской революции, 37а.
Спортшкола олимпийского резерва готовит спортсменов по следующим направлениям:
Обучение в спортивной школе бесплатное, оно осуществляется для ребят, прошедших индивидуальный отбор и продемонстрировавших способности к тому или иному виду спорта, имеющих выдающиеся физические качества. Также есть и платные группы, куда может записаться любой желающий. Эта школа Нижнего Тагила имеет хороший рейтинг, в штате опытные тренеры и инструкторы. СШОР обладает необходимым материально-техническим оснащением.
На плавание и футбол запись ведется с 7 лет, легкую и тяжелую атлетику и лыжные гонки — с 9 лет, на бокс — с 10 лет. Зачисление в группы осуществляется с начала календарного года — с 1 по 31 января. О наборе администрация спортивной школы объявляет заранее посредством СМИ, собственных электронных ресурсов.
СШОР «Спутник» Нижнего Тагила располагается по адресу: пр. Вагоностроителей, 34а.