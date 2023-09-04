Средство для мытья пола на 4,2 млн закупает ГБ №1 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Товар будет поставляться партиями по заявке медучреждения до 31 октября 2024 года и разгружаться силами поставщика. Доставлять средство необходимо в течение 10 дней на улицу Максарева, 5.
Среди характеристик товара значится, что оно может использоваться для машинного и ручного мытья, а также быть активно в отношении возбудителей опасных инфекций и иметь высокий антимикробный эффект. Также он не должен представлять опасности для окружающих.
Рабочие растворы не должны вызывать коррозии и обладать моющими, обезжиривающими, дезодорирующими свойствами. Также поставщику необходимо документально подтвердить, что товар разрешен для использования в медицинских организациях, ЛПУ, детских оздоровительных учреждениях, учреждениях социального обеспечения и пищеблоках.