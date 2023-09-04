tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Средство для мытья пола на 4,2 млн закупает ГБ №1 в Нижнем Тагиле

Средство для мытья пола на 4,2 млн закупает ГБ №1 в Нижнем Тагиле

4 сентября 2023, 10:58
Фото: 1MI
31,3 тысячи литровых и полуторалитровых упаковок дезинфицирующего средства для мытья пола закупает ГБ №1 в Нижнем Тагиле. На это выделено 4,2 миллиона рублей.

Товар будет поставляться партиями по заявке медучреждения до 31 октября 2024 года и разгружаться силами поставщика. Доставлять средство необходимо в течение 10 дней на улицу Максарева, 5.

Среди характеристик товара значится, что оно может использоваться для машинного и ручного мытья, а также быть активно в отношении возбудителей опасных инфекций и иметь высокий антимикробный эффект. Также он не должен представлять опасности для окружающих.

Рабочие растворы не должны вызывать коррозии и обладать моющими, обезжиривающими, дезодорирующими свойствами. Также поставщику необходимо документально подтвердить, что товар разрешен для использования в медицинских организациях, ЛПУ, детских оздоровительных учреждениях, учреждениях социального обеспечения и пищеблоках.

Стали известны причины нехватки врачей-анестезиологов в ГБ №1 Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Персонал мигрирует, студенты не возвращаются. Больница Салды объяснила дефицит врачейСемья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсацииРегиональный Минфин нашел нарушения в Минздраве и 13 больницах Свердловской области
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Больница#Уборка#Дезинфекция#Евгения Сафина#Закупка
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: выбросы, нашествие мух и ловушки для свалок
Сегодня, 06:44
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
В Верхней Салде продолжается кадровая чехарда: 5 мэров, 6 директоров ВСМПО-АВИСМА
1 сентября, 15:31
Какие компании подавали многомиллионные иски в Свердловской области в июне и июле
Сегодня, 06:51
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
«Сними попу, сними писю»: тагильчанка нашла в телефоне дочери эротические задания
Вчера, 06:34