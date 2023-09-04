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Updated Сегодня, 06:17

Стая бездомных собак напала на девочку в Екатеринбурге

Стая бездомных собак напала на девочку в Екатеринбурге

4 сентября 2023, 06:16
Фото: Midjourney
На 10-летнюю девочку из Екатеринбурга во время прогулки напала стая бродячих собак. Инцидент произошел на Решетской улице.

Девочка гуляла вместе со своей подругой. В какой-то момент к ней подбежали собаки и стали ее кусать. До этого один из псов напал на спокойно стоявшую девушку в частном секторе, пишет Е1.

Как рассказали местные жители, эти собаки уже не раз нападали и разрывали на части других собак и кошек. Так, в конце августа 2023 года стая загрызла кота на глазах у его владельца, который пытался отбить у них питомца, но не смог. А ночью 3 сентября собаки, поймав еще одного кота, утащили его.

Напомним, 5 августа 2023 года в Екатеринбурге собака укусила за ногу трехлетнюю девочку, которая гуляла на детской площадке. Ребенка отвезли в больницу, где ему обработали место укуса и выписали лечение.

Собака напала на трехлетнюю девочку на детской площадке в Екатеринбурге
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