Стая бездомных собак напала на девочку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Девочка гуляла вместе со своей подругой. В какой-то момент к ней подбежали собаки и стали ее кусать. До этого один из псов напал на спокойно стоявшую девушку в частном секторе, пишет Е1.
Как рассказали местные жители, эти собаки уже не раз нападали и разрывали на части других собак и кошек. Так, в конце августа 2023 года стая загрызла кота на глазах у его владельца, который пытался отбить у них питомца, но не смог. А ночью 3 сентября собаки, поймав еще одного кота, утащили его.
Напомним, 5 августа 2023 года в Екатеринбурге собака укусила за ногу трехлетнюю девочку, которая гуляла на детской площадке. Ребенка отвезли в больницу, где ему обработали место укуса и выписали лечение.