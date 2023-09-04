Стая бездомных собак напала на девочку в Екатеринбурге

Как рассказали местные жители, эти собаки уже не раз нападали и разрывали на части других собак и кошек. Так, в конце августа 2023 года стая загрызла кота на глазах у его владельца, который пытался отбить у них питомца, но не смог. А ночью 3 сентября собаки, поймав еще одного кота, утащили его.