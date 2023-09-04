Строители моста в Нижнем Тагиле выплатят 100 тысяч за отсутствие рабочих на месте

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Комиссия «Службы заказчика городского хозяйства» в апреле 2023 года заранее оповестила подрядчика о том, что будет проверка. Однако, когда комиссия прибыла на стройку, рабочих на ней не было, рассказали в решении арбитражного суда Свердловской области.
Так, помимо вышеуказанных нарушений в ходе проверки были выявлены: несоблюдение графика выполнения ремонта и оплаты за март 2023 года, непредоставленные акты сделанных работ за март 2023 года, отсутствие бригад и дорожно-строительной техники.
В суде от подрядчика потребовали оплатить штраф, установленный в муниципальном контракте. Арбитражный свердловский суд удовлетворил требование истца.
Напомним, в августе 2023 года в Нижнем Тагиле снова начались реконструкционные работы трамвайных путей на путепроводе.