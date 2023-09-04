Строители моста в Нижнем Тагиле выплатят 100 тысяч за отсутствие рабочих на месте

Комиссия «Службы заказчика городского хозяйства» в апреле 2023 года заранее оповестила подрядчика о том, что будет проверка. Однако, когда комиссия прибыла на стройку, рабочих на ней не было, рассказали в решении арбитражного суда Свердловской области.