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Строители моста в Нижнем Тагиле выплатят 100 тысяч за отсутствие рабочих на месте

Строители моста в Нижнем Тагиле выплатят 100 тысяч за отсутствие рабочих на месте

4 сентября 2023, 16:31
Фото: Сети Тагила
Строителей моста на Тагилстрое в Нижнем Тагиле оштрафовали на 100 тысяч рублей за отсутствие рабочих на объекте, а также за несоблюдения организации движения на месте строительных работ.

Комиссия «Службы заказчика городского хозяйства» в апреле 2023 года заранее оповестила подрядчика о том, что будет проверка. Однако, когда комиссия прибыла на стройку, рабочих на ней не было, рассказали в решении арбитражного суда Свердловской области.

Так, помимо вышеуказанных нарушений в ходе проверки были выявлены: несоблюдение графика выполнения ремонта и оплаты за март 2023 года, непредоставленные акты сделанных работ за март 2023 года, отсутствие бригад и дорожно-строительной техники.

В суде от подрядчика потребовали оплатить штраф, установленный в муниципальном контракте. Арбитражный свердловский суд удовлетворил требование истца.

Напомним, в августе 2023 года в Нижнем Тагиле снова начались реконструкционные работы трамвайных путей на путепроводе.

В Нижнем Тагиле возобновлена реконструкция трамвайных путей на путепроводе
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