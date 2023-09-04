tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Свердловские депутаты задолжали ГИБДД, а в воздухе Тагила был превышен сероводород

Свердловские депутаты задолжали ГИБДД, а в воздухе Тагила был превышен сероводород

4 сентября 2023, 14:45
Фото: Midjourney
Свердловские депутаты задолжали ГИБДД, а в воздухе Нижнего Тагила был превышен сероводород. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 4 сентября.

Неоплаченные штрафы имеют три свердловских депутата. Лидер либерал-демократов Александр Каптюг, «справедливоросс» Агарон Варданян и глава исполкома Чкаловского отделения «Единой России» Елена Бондаренко имеют штрафы ГИБДД. Все они тянут с их оплатой месяцами. Приставы выписали на них исполнительные листы.

Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
Узнать подробнее

Причины пожара в селе Бызово не установлены спустя полгода. 9 апреля пожар уничтожил 10 домов. Над установлением всем обстоятельств ЧП работает испытательная пожарная лаборатория Свердловской области.

Причины пожара в Бызово под Нижним Тагилом не установлены спустя полгода
Узнать подробнее

Кто и за что требовал миллионы в Арбитражном суде в июне и июле 2023 года, выяснили журналисты TagilCity.ru. К примеру, 15 человек из кооператива «Универсал» подали иск к Николаю Ширыкалову на 132 млн рублей в качестве взыскания убытков.

Какие компании подавали многомиллионные иски в Свердловской области в июне и июле
Узнать подробнее

Газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение сероводорода, свердловскую деревню атаковали мухи, а организаторов незаконных свалок будут фиксировать фотоловушки. Собрали подборку главных эко-событий недели.

Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: выбросы, нашествие мух и ловушки для свалок
Узнать подробнее

На Старателе в Нижнем Тагиле жители нашли четыре записки с надписью «Я, Владимир Сергеевич, дарю… тысяч рублей …». В записках перечислены имена людей. Одна из тагильчанок предположила, что это — буллинг кого-то из детей.

«Кто-то булит ребенка»: жители Нижнего Тагила нашли записки со странным содержанием
Узнать подробнее
#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Пожар#Свердловская область#ГИБДД#Депутаты#Бызово#Екатеринбург#Мухи#Сероводород#Газоанализатор#Буллинг#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле и регионе: выбросы, нашествие мух и ловушки для свалок
Сегодня, 06:44
Спасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
2 сентября, 05:50
Ищут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафы
Сегодня, 11:39
Какие компании подавали многомиллионные иски в Свердловской области в июне и июле
Сегодня, 06:51
Видеть тростью и читать умной камерой: как незрячие видят в современном мире?
1 сентября, 12:26
В Верхней Салде продолжается кадровая чехарда: 5 мэров, 6 директоров ВСМПО-АВИСМА
1 сентября, 15:31