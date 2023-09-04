Свердловские депутаты задолжали ГИБДД, а в воздухе Тагила был превышен сероводород

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Updated Сегодня, 14:47
Неоплаченные штрафы имеют три свердловских депутата. Лидер либерал-демократов Александр Каптюг, «справедливоросс» Агарон Варданян и глава исполкома Чкаловского отделения «Единой России» Елена Бондаренко имеют штрафы ГИБДД. Все они тянут с их оплатой месяцами. Приставы выписали на них исполнительные листы.
Причины пожара в селе Бызово не установлены спустя полгода. 9 апреля пожар уничтожил 10 домов. Над установлением всем обстоятельств ЧП работает испытательная пожарная лаборатория Свердловской области.
Кто и за что требовал миллионы в Арбитражном суде в июне и июле 2023 года, выяснили журналисты TagilCity.ru. К примеру, 15 человек из кооператива «Универсал» подали иск к Николаю Ширыкалову на 132 млн рублей в качестве взыскания убытков.
Газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение сероводорода, свердловскую деревню атаковали мухи, а организаторов незаконных свалок будут фиксировать фотоловушки. Собрали подборку главных эко-событий недели.
На Старателе в Нижнем Тагиле жители нашли четыре записки с надписью «Я, Владимир Сергеевич, дарю… тысяч рублей …». В записках перечислены имена людей. Одна из тагильчанок предположила, что это — буллинг кого-то из детей.