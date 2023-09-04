Свердловские депутаты задолжали ГИБДД, а в воздухе Тагила был превышен сероводород

Кто и за что требовал миллионы в Арбитражном суде в июне и июле 2023 года, выяснили журналисты TagilCity.ru. К примеру, 15 человек из кооператива «Универсал» подали иск к Николаю Ширыкалову на 132 млн рублей в качестве взыскания убытков.