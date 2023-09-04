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Телефоны в майонезе пытался передать свердловчанин в СИЗО в Екатеринбурге

Телефоны в майонезе пытался передать свердловчанин в СИЗО в Екатеринбурге

4 сентября 2023, 08:20
Фото: 1MI
Два телефона в банке из-под майонеза пытался передать житель Каменска-Уральского в СИЗО-1 Екатеринбурга.

Инцидент случился 2 сентября. В помещении сборного отделения СИЗО проводился личный обыск и досмотр мужчины, которого обвиняют в краже. Сам мужчина прибыл из Каменска-Уральского.

При нем были найдены сотовые телефоны. Обвиняемый спрятал их в майонезную банку, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Напомним, в конце марта 2023 года в исправительную колонию №54 в Новой Ляле мужчина пытался доставить телефон и тату-машинку на квадрокоптере. Сотрудникам колонии удалось перехватить технику. К посылке также были добавлены две сим-карты, два зарядника и две гарнитуры.

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#Криминал#Колония#ГУФСИН#Сизо#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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