Телефоны в майонезе пытался передать свердловчанин в СИЗО в Екатеринбурге

Напомним, в конце марта 2023 года в исправительную колонию №54 в Новой Ляле мужчина пытался доставить телефон и тату-машинку на квадрокоптере. Сотрудникам колонии удалось перехватить технику. К посылке также были добавлены две сим-карты, два зарядника и две гарнитуры.