Телефоны в майонезе пытался передать свердловчанин в СИЗО в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Инцидент случился 2 сентября. В помещении сборного отделения СИЗО проводился личный обыск и досмотр мужчины, которого обвиняют в краже. Сам мужчина прибыл из Каменска-Уральского.
При нем были найдены сотовые телефоны. Обвиняемый спрятал их в майонезную банку, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Напомним, в конце марта 2023 года в исправительную колонию №54 в Новой Ляле мужчина пытался доставить телефон и тату-машинку на квадрокоптере. Сотрудникам колонии удалось перехватить технику. К посылке также были добавлены две сим-карты, два зарядника и две гарнитуры.