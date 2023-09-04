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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Терапевт Тимощенко назвала симптомы гайморита

4 сентября 2023, 10:20
Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала об основных отличиях гайморита и длительного насморка. По ее словам, о развитии гайморита говорят такие симптомы, как зубная и головная боль, длительная заложенность носа, а также густое отделяемое зеленоватого оттенка, имеющая неприятный запах.

По сообщению NEWS.ru, терапевт Анастасия Тимощенко объяснила, что при развитии инфекции отекает слизистая оболочка, происходит скопление жидкого экссудата и отек в области верхнечелюстного соустья. Отделяемое скапливается, становится более густым, присоединяется бактериальная инфекция и развивается воспаление слизистой гайморовой пазухи. Кроме этого, по словам эксперта, симптомами гайморита могут быть боль в проекции глаза, отек или покраснение, повышение температуры тела.

Тимощенко отметила, что гайморит представляет собой воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух и часто развитие заболевание провоцирует инфекция верхних отделов дыхательных путей. По словам терапевта, гайморовы пазухи — придаточные пазухи носа, находящиеся в проекции верхней челюсти. В нормальном состоянии в них содержится воздух, а выстилающая их поверхность слизистая является достаточно тонкой.

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