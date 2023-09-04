Терапевт Тимощенко назвала симптомы гайморита

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По сообщению NEWS.ru, терапевт Анастасия Тимощенко объяснила, что при развитии инфекции отекает слизистая оболочка, происходит скопление жидкого экссудата и отек в области верхнечелюстного соустья. Отделяемое скапливается, становится более густым, присоединяется бактериальная инфекция и развивается воспаление слизистой гайморовой пазухи. Кроме этого, по словам эксперта, симптомами гайморита могут быть боль в проекции глаза, отек или покраснение, повышение температуры тела.
Тимощенко отметила, что гайморит представляет собой воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух и часто развитие заболевание провоцирует инфекция верхних отделов дыхательных путей. По словам терапевта, гайморовы пазухи — придаточные пазухи носа, находящиеся в проекции верхней челюсти. В нормальном состоянии в них содержится воздух, а выстилающая их поверхность слизистая является достаточно тонкой.