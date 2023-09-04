Терапевт Тимощенко назвала симптомы гайморита

По сообщению NEWS.ru, терапевт Анастасия Тимощенко объяснила, что при развитии инфекции отекает слизистая оболочка, происходит скопление жидкого экссудата и отек в области верхнечелюстного соустья. Отделяемое скапливается, становится более густым, присоединяется бактериальная инфекция и развивается воспаление слизистой гайморовой пазухи. Кроме этого, по словам эксперта, симптомами гайморита могут быть боль в проекции глаза, отек или покраснение, повышение температуры тела.